Pamela Anderson prekršila svoje pravilo in se za Met galo naličila

Pamela Anderson, manekenka, igralka in aktivistka, se je letos prvič udeležila znamenitega dogodka v New Yorku in se sprehodila po rdeči preprogi Met gala. Zvezdnica se je leta 2019, ko je umrla njena umetnica ličenja, odločila, da ne bo več uporabljala ličil in od takrat naprej prisega na naravni videz. In čeprav je pred Met gala dejala, da bi raje občudovala arhitekturo, se sprehajala po Metropolitanskem muzeju in na tak način izkoristila čas – namesto da sedi na stolu tri ure in se liči, je kljub temu prišla na dogodek naličena. Nosila je nežno rožnato obleko Oscar de la Renta z naglavnim okrasjem, ki je razkrivala ramena in diamantno ogrlico. Ob tej priložnosti pa je Pamela povedala: "Vem, da se bo to slišalo kot kliše, ampak lepota prihaja od znotraj. To vidim kot priložnost, da se osvobodim lažnih pričakovanj."