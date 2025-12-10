Pamela Anderson priznala: Z Liamom Neesonom sva imela kratko romanco

Pamela Anderson je prvič naslovila govorice, da sta se s soigralcem filma Gola pištola, Liamom Neesonom, med snemanjem nove različice filma romantično zapletla. Zvezdnica je v nedavnem pogovoru za revijo People priznala, da sta s 73-letnim igralcem po koncu snemanja skupaj preživela teden dni v njegovem stanovanju, zabavala pa sta se tudi med poletjem, nato pa ugotovila, da je bolje, da ostaneta prijatelja.
"Če že morate vedeti, sva bila z Liamom kratek čas romantično povezana, a šele, ko sva zaključila s snemanjem," je povedala in razkrila, da sta najprej skupaj preživela teden na njegovem domu v New Yorku. "Imela sem svojo sobo, prišla pa sta tudi oba najina asistenta. Celo družinski člani so se ustavili na obisku," je dejala.
Par je skupaj večerjal v eni od francoskih restavracij, kjer jo je igralec predstavil kot bodočo ženo, Anderson pa mu je uredila tudi domači vrt, kjer naj bi gredo z vrtnicami že zarasla meta. Po romantičnem tednu sta se njuni poti razšli, saj sta imela vsak svoje projekte, na katerih sta delala.
Ponovno sta se povezala med promocijo filma Gola pištola, ki se je odvijala v poletnih mesecih. Takrat so ju fotografirali, kako se držita za roke, se objemata in si izkazujeta naklonjenost, mnogi pa so sklepali, da je vse to le predstava za medije in javnost za boljšo promocijo filma.
"Zabavala sva se. Vedno me je nasmejalo, ko so ljudje mislili, da je le promocijska ukana. Bilo je resnično in vpletena so bila prava čustva. Obožujem Liama, a se bolj ujameva kot prijatelja," je priznala.
Dvojica se je nazadnje srečala avgusta, ko je Neeson igralko presenetil na festivalu gledališča Williamstown. "Je velik podpornik moje nove karierne poti in mi prijazno laska, da je ponosen name. Prepričana sem, da bova vedno del življenja drug drugega," je še povedala.
