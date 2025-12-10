Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Pamela Anderson priznala: Z Liamom Neesonom sva imela kratko romanco

Los Angeles, 10. 12. 2025 14.54 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
1

Pamela Anderson je prvič spregovorila o svoji romanci s soigralcem Liamom Neesonom, potem ko sta skupaj posnela novo različico filma Gola pištola. 58-letna zvezdnica je priznala, da sta se s 73-letnim igralcem franšize Ugrabljena romantično zapletla, razkrila pa je tudi, v kakšnem odnosu sta zdaj.

Pamela Anderson je prvič naslovila govorice, da sta se s soigralcem filma Gola pištola, Liamom Neesonom, med snemanjem nove različice filma romantično zapletla. Zvezdnica je v nedavnem pogovoru za revijo People priznala, da sta s 73-letnim igralcem po koncu snemanja skupaj preživela teden dni v njegovem stanovanju, zabavala pa sta se tudi med poletjem, nato pa ugotovila, da je bolje, da ostaneta prijatelja.

Pamela Anderson je razkrila, da sta se z Liamom Neesonom romantično zapletla.
Pamela Anderson je razkrila, da sta se z Liamom Neesonom romantično zapletla. FOTO: Profimedia

"Če že morate vedeti, sva bila z Liamom kratek čas romantično povezana, a šele, ko sva zaključila s snemanjem," je povedala in razkrila, da sta najprej skupaj preživela teden na njegovem domu v New Yorku. "Imela sem svojo sobo, prišla pa sta tudi oba najina asistenta. Celo družinski člani so se ustavili na obisku," je dejala.

Par je skupaj večerjal v eni od francoskih restavracij, kjer jo je igralec predstavil kot bodočo ženo, Anderson pa mu je uredila tudi domači vrt, kjer naj bi gredo z vrtnicami že zarasla meta. Po romantičnem tednu sta se njuni poti razšli, saj sta imela vsak svoje projekte, na katerih sta delala.

Preberi še Se je med Liamom Neesonom in Pamelo Anderson vnela romanca?

Ponovno sta se povezala med promocijo filma Gola pištola, ki se je odvijala v poletnih mesecih. Takrat so ju fotografirali, kako se držita za roke, se objemata in si izkazujeta naklonjenost, mnogi pa so sklepali, da je vse to le predstava za medije in javnost za boljšo promocijo filma.

"Zabavala sva se. Vedno me je nasmejalo, ko so ljudje mislili, da je le promocijska ukana. Bilo je resnično in vpletena so bila prava čustva. Obožujem Liama, a se bolj ujameva kot prijatelja," je priznala.

Dvojica se je nazadnje srečala avgusta, ko je Neeson igralko presenetil na festivalu gledališča Williamstown. "Je velik podpornik moje nove karierne poti in mi prijazno laska, da je ponosen name. Prepričana sem, da bova vedno del življenja drug drugega," je še povedala.

pamela anderson liam neeson romanca zveza igralec igralka
Naslednji članek

Umrla avtorica uspešnice Strastna zapravljivka

Naslednji članek

Severina presenetila s fotografijami, posnetimi na moškem stranišču

SORODNI ČLANKI

Pamela Anderson po priznanju 'zaljubljenega' Liama Neesona: Je pravi kavalir

Liam Neeson o Pameli Anderson: Noro sem zaljubljen vanjo

Prihodnje leto prihaja film Gola pištola z Liamom Neesonom

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
toje to
10. 12. 2025 16.04
dedi si ne damo rečt, da je že toliko stara :)
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385