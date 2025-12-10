Pamela Anderson priznala: Z Liamom Neesonom sva imela kratko romanco

Pamela Anderson je prvič spregovorila o svoji romanci s soigralcem Liamom Neesonom, potem ko sta skupaj posnela novo različico filma Gola pištola. 58-letna zvezdnica je priznala, da sta se s 73-letnim igralcem franšize Ugrabljena romantično zapletla, razkrila pa je tudi, v kakšnem odnosu sta zdaj.

Pamela Anderson je prvič naslovila govorice, da sta se s soigralcem filma Gola pištola, Liamom Neesonom, med snemanjem nove različice filma romantično zapletla. Zvezdnica je v nedavnem pogovoru za revijo People priznala, da sta s 73-letnim igralcem po koncu snemanja skupaj preživela teden dni v njegovem stanovanju, zabavala pa sta se tudi med poletjem, nato pa ugotovila, da je bolje, da ostaneta prijatelja.

"Če že morate vedeti, sva bila z Liamom kratek čas romantično povezana, a šele, ko sva zaključila s snemanjem," je povedala in razkrila, da sta najprej skupaj preživela teden na njegovem domu v New Yorku. "Imela sem svojo sobo, prišla pa sta tudi oba najina asistenta. Celo družinski člani so se ustavili na obisku," je dejala. Par je skupaj večerjal v eni od francoskih restavracij, kjer jo je igralec predstavil kot bodočo ženo, Anderson pa mu je uredila tudi domači vrt, kjer naj bi gredo z vrtnicami že zarasla meta. Po romantičnem tednu sta se njuni poti razšli, saj sta imela vsak svoje projekte, na katerih sta delala.