Pamela Anderson prodaja svoje luksuzno domovanje.

Pamela Anderson in njen mož Dan Hayhurst sta se po poroki odločila, da si bosta dom ustvarila v Kanadi, zato je zvezdnica svoj dom v Malibuju dala na prodaj. 53-letnica je hišo kupila že leta 2000, zanjo pa takrat odštela 'komaj' 1,8 milijona dolarjev, kar je približno 1,5 milijona evrov. Vanjo je vložila kar nekaj denarja, saj se je lotila obsežne prenove in jo opremila po svojem okusu.

Razkošna hiša se razprostira na 510 kvadratnih metrih ter ima štiri spalnice in štiri kopalnice. Med drugim pa se lahko pohvali z jacuzzijem, velikim bazenom in strešno teraso. Ima sobo za goste, prostore za spa in zaseben dostop do plaže.

Po poroki sta se zakonca odločila, da bosta živela na igralkinem domu v Kanadi oziroma na posestvu, ki ga je pred 25 leti kupila od starih staršev.

"Čas je, da se vrnem k svojim koreninam. Zaljubljena sem in pred kratkim sem se poročila s 'povprečnim Joejem' (kot se sam rad imenuje)," je Pamela povedala za People.

Slavna igralka je dejala, da sta se z Danom zaljubila lani spomladi med pandemijo covida-19 v karanteni, ko sta bila skupaj 24 ur na dan in 7 dni v tednu, med božičnimi prazniki pa sta si izmenjala poročne zaobljube.

"Zdaj si spet tukaj (v Kanadi) ustvarjam svoje življenje, kjer se je vse začelo. Bila je divja vožnja, zdaj pa se bo krog sklenil. Svoj mali kraj sem zapustila pri svojih zgodnjih 20 letih, potovala sem po vsem svetu, da bi prišla domov – v enega najlepših krajev na svetu. Prišla sem domov v enem kosu, kar je čudež. Sem srečno dekle," je še dodala.

V fotogaleriji si lahko ogledate luksuzno domovanje Pamele Anderson v Malibuju, ki je na prodaj: