Pamela Anderson razkrila, kateri so najboljši in najslabši ljubimci

Zapisala je: ''Najslabši ljubimci gledajo pornografijo ... So okoreli, neobčutljivi in potrebujejo vedno več in več ... Pogosto so v postelji tudi nasilni. Ljubezen ne izgleda kot pornografija. Pogumni in radikalni moški, ki berejo in se ukvarjajo s svetovnim dogajanjem, so seksi. Najboljši ljubimci pa so vegani – preverjeno.''

Pod njeno objavo so se seveda oglasili tudi tisti uporabniki Twitterja, ki se z njeno trditvijo niso strinjali. Eden izmed njih je zapisal: ''To je največja bedarija, ki sem jih kdaj slišal. Kakšno povezavo ima pornografija s tem, kakšen je kdo v postelji?''

Mnogi so izrazili mnenje, da je Andersonova s svojo objavo želela zgolj promovirati veganstvo, saj je v eni izmed pogovornih oddaj lani priznala, da mesa ne je že približno 20 let.