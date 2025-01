Pamela Anderson se je na snemanju aktualnega filma izogibala ogledalom

Podobno kot film Demi Moore Substanca , se tudi Pamelin film dotika tematike starizma v zabavni industriji, s katerim se soočajo predvsem ženske. "To je garaško delo. Pričarati to gracioznost, glamur, predanost, vse za dober šov. Tudi, če se soočaš s težavami v zvezi, z vzgojo otrok, če ne veš, kaj boš na mizo postavil za večerjo. Vse našteto tvori celoto in vsaka ženska je film zase" je dejala Pamela Anderson.

57-letnica, ki se je zadnja leta ukvarjala predvsem z vrtnarjenjem in pisanjem veganske kuharske knjige, je tako kot Demi Moore že mislila, da je njena kariera filmske zvezde pri koncu. Pa se je še kako motila. "Ko sem gledala Pamelo v sceni lepote, ki prikazuje njeno delo ... Ponavljala ga je številna leta, dan za dnem. Za to delo se je mnogočemu v svojem življenju odrekla," je o Pameli dejala igralka Jamie Lee Curtis .

Igralka že dlje časa navdušuje z naravnim videzom, katerega pa je sedaj preselila tudi na velika platna. Zvezdnica se je pri upodobitvi plesalke iz Las Vegasa odločila, da ne bo prikazala samo blišča. V intervjuju za People je razkrila, da je v filmu ličila nosila samo takrat, ko je bilo to potrebno."Želela sem prikazati, kako bi bila videti Shelly tudi takrat, ko bi na primer odšla samo v trgovino," je pojasnila in dodala: "Želela sem, da je to surovo in resnično. Navdušena sem bila, da sem lahko to prikazala." Na snemanju se je igralka namenoma izogibala ogledalom. "Nisem hotela, da bi me pri tem skrbelo, kako sem videti, v ogledalu sem se videla samo na odru, ko je bil ta del scene" je dejala.

Kako se bo Pamelin novi film dotaknil občinstva in kaj bo z njeno vrtnarsko kariero v prihodnje pa bo jasno že kmalu. Film The Last Showgirl bo v ameriških kinematografih premierno prikazan v petek.