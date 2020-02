Pamela Anderson se je po 12 dneh zakona razšla z možem

The Hollywood Reporter, ki je prvi poročal o tajni poroki nekdanje Playboyjeve zajčice Pamele Anderson in filmskega mogotca Jona Petersa, je zdaj poročal tudi, da je zakona že konec. "Topel sprejem, ki sva ga bila deležna, naju je ganil. Zelo bi bila hvaležna tudi za vašo podporo v tem trenutku, saj sva se odločila, da si vzameva nekaj časa vsak zase, da znova oceniva, kaj si želiva od življenja in drug od drugega," je Andersonova dejala v izjavi, ki jo je medijem posredoval njen predstavnik za medije.

"Življenje je potovanje in ljubezen je proces," je še zapisala: "Glede na to univerzalno resnico sva se vzajemno odločila, da bova razveljavila poročne papirje. Hvala, ker spoštujete najino zasebnost."

Tako se je končal že njen peti zakon. Pamela je bila pred tem poročena tudi s Tommyjem Leejem, Kidom Rockom in dvakrat z Rickom Salomonom. Enako velja tudi za Jona, poročen je bil štirikrat, v enem najbolj odmevnih razmerij pa je bil z igralko Barbro Streisand, ki je zaigrala tudi v njegovi producentski uspešnici Zvezda je rojena iz leta 1976. V romantičnem razmerju naj bi bil tudi z igralko Catherine Zeta-Jones.