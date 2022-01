Pamela Anderson se po letu dni zakona znova ločuje

Pamela Anderson in njen mož, Dan Hayhurst, se po letu dni zakona ločujeta, poroča ameriška revija Rolling Stone. Zvezdnica je vlogo za ločitev od svojega sedaj že odtujenega moža vložila v rodni Kanadi, kjer sta zakonca živela in se na božično noč leta 2020 na igralkini posesti v Vancouvru tudi poročila.

Zvezdnica serije Obalna straža se znova ločuje. Po letu dni zakona z Danom Hayhurstom je Pamela v Kanadi že vložila ločitvene dokumente. Na njun zakon naj bi usodno vplivala pandemija, ki je njuno ljubezen ohladila, je dejal nek vir revije Rolling Stone, ki je blizu zvezdnice. Zakonca sta se spoznala na njeni posesti v Vancouvru, kjer je ona preživljala čas med pandemijo, on pa je bil tam zaposlen.

icon-expand Pamela Anderson in Dan Hayhurst FOTO: Profimedia

"Pamela ljubi tako avtentično kot tudi živi," je dejal vir in dodal, da je bila kratka zakonska zveza žrtev 'pandemične vihre'. A tudi začetek njunega razmerja ni bil ravno enostaven, saj je Hayhurstova nekdanja partnerica zvezdnico obtožila, da je razdrla njihovo družino in povzročila pravo dramo.

"Odločila sem se, da javno spregovorim o tem, da je prav Pamela Anderson kriva za to, da se je moje petletno razmerje, v katerem so se rodili trije otroci, končalo, saj sta imela Dan in Pamela afero, medtem ko je bil on še vedno v zvezi z mano," je za The Sun dejala Carley, ko so rumene medije že polnili naslovi o poroki. "Žalostno je, da ju ljudje spodbujajo in jima čestitajo, ko pa se je vse skupaj začelo s prevaro, zanikanji in razbitimi življenji ljudi, ki so v to vpleteni," je še dodala.

A kot se je izkazalo, se Pamela in njen novi mož nista preveč obremenjevala z bolečino in obtožbami njegove nekdanje partnerice, saj sta kmalu po poroki dala prvi intervju kar iz njune zakonske postelje. "To je magičen kraj. On je bil tukaj v službi, jaz pa sem obtičala tukaj zaradi covida. Skupaj sva obtičala in še zmeraj tičiva skupaj," je takrat dejala Pamela. "On je take vrste moški, ki bi ga najverjetneje srečala tudi, če bi ostala doma in ne bi potovala po svetu in se vedla kot nora. Ampak sem prišla domov v enem kosu. Lepo je biti s pravim moškim, takim, ki zna zamenjati žarnico," je še povedala.