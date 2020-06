Pamela Anderson še vedno hrani svoje ikonične rdeče kopalke

Pamela, ki je kot C. J. Parker rdeče kopalke nosila v vsaki od epizod kultne serije, je razkrila, kje so te kopalke danes. 52-letna igralka je povedala, da jih še zmeraj poseduje, pohvalila pa se je tudi, da jih še dandanes lahko brez težav obleče. ''Oh, imam jih v zgornjem predalu omare. Še vedno mi pristojijo,''se je pohvalila zvezdnica.