Pamela Anderson še vedno verjame v ljubezen: Nikoli ne bom obupala

V intervjuju za Fox News je 52-letna zvezdnica Pamela Anderson povedala, da ostaja romantična duša in da bo za vedno verjela v ljubezen. "Sem zelo staromodna. Verjamem v ljubezen in nikoli ne bom obupala," je povedala.

Igralka in nekdanja Playboyeva zajčica priznava, da je bila včasih zelo zaskrbljena zaradi novodobnih aplikacij za zmenkarije in družbenih omrežij. Bala se je, da bi ljudje izgubili romantiko v sebi in da bi se starodobno osvajanje popolnoma izgubilo v odnosu v živo. Zdaj je Pamela postala kreativna direktorica podjetja Jasmin, ki ponuja novo družbeno omrežje. Pravi, da so lahko odnosi, naj bodo platonski ali romantični, še močnejši zaradi uporabe določenih aplikacij.

"Na začetku me niso popolnoma razumeli, saj sem imela nekaj dvomov in zadržkov, a ko sem spoznala družbeno omrežje malo bolje, sem ugotovila, da so lahko ljudem tudi v pomoč," je še povedala igralka in dodala, da je morda nastopil čas, da tudi sama da priložnost tehnologiji.