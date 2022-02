Pamela Anderson: Serija o življenju s Tommyjem mi odpira stare rane

Pamela Anderson in njen takratni soprog Tommy Lee sta bila v devetdesetih javno izpostavljena zaradi škandala. V javnost je namreč prišel skoraj uro dolg posnetek intimnega odnosa, ta pa je nastal med njunimi medenimi tedni. Travmatični dogodek je v življenju Andersonove za vedno pustil posledice, sedaj pa so težki spomini znova privreli na dan. Luč sveta je namreč pred dnevi ugledala nova serija o igralkinem življenju in obdobju, ki ga je preživela v objemu nekdanjega partnerja.

''Pamela si zasluži določeno stopnjo spoštovanja. Je človeško bitje in mati. Serijo spremlja občutek hinavščine. To je njeno življenje in ona bi morala odločati o tem, ali si želi, da to postane del obče javnosti,'' so ji v bran stopili prijatelji. Andersonova je zaslovela v seriji Obalna straža, po poroki s Tommyjem in škandalu s posnetkom pa se ni mogla otresti pritiska javnosti in nenehne pozornosti paparacev. ''Sedaj ima dovolj, pozornosti več ne potrebuje,'' so jasni njeni bližnji.