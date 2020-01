Pamela Anderson skočila v zakonski stan

Pamela Anderson, zvezdnica priljubljene serije Obalne straže, je znova skočila v zakonski stan. 53-letna zvezdnica se je po poročanju spletne strani Hollywood Reporter poročila v zelo zasebnem krogu, srečni izbranec pa je njen nekdanji ljubimec, 74-letni filmski producent Jon Peters(Zvezda je rojena, Superman se vrača, Batman,Čarovnice Iz Eastwicka ...).

Mladoporočenca, ki sta bila skupaj med letoma 1989 in 1991, sta tako oba petič stopila pred oltar. Pamela je bila pred tem poročena s Tommyjem Leejem, Kidom Rockom in dvakrat z Rickom Salomonom. Jon pa je bil znan tudi zaradi ljubezenske zveze z igralko in pevko Barbro Streisand.

"Usojena sta si," je povedal vir blizu para spletni strani Six: "Velika hollywoodska romanca. Jon je bil vedno ob njeni strani. Ščitil je njo in njena dva fanta, ko so bili časi težki ali strašljivi."

"Pamela ni nikoli izkoristila svojega potenciala kot umetnica. Njen čas še prihaja. Ona je veliko več kot samo lepo dekle, zaradi tega jo ljubim tako močno. Povsod so lepa dekleta. Lahko bi se odločil za katerokoli, vendar sem si 35 let želel samo Pamelo. Zaradi nje podivjam - na dober način. Navdihuje me. Ščitim jo in z njo ravnam tako, kot si zasluži, da se z njo ravna," pa je bil romantičen Peters.