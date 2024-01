Pamela Anderson v novi modni kampanji brez ličil

56-letna zvezdnica Pamela Anderson je postala obraz najnovejše kampanje modne znamke Proenzi Schouler. Igralka na fotografijah blesti brez ličil, to pa ni prvič, da se je odločila za naraven videz.

Pamela Anderson je že na lanskem pariškem tednu mode presenetila z nenaličenim videzom in tako pritegnila veliko pozornosti. Kmalu po tem, ko so igralkine fotografije naravnega videza zaokrožile po spletu, so ji v komentarjih mnogi čestitali za pristnost, zvezdnica serije Obalna straža pa je sedaj priznala, da je bila prepričana, da nihče niti ne bo opazil, da se ni naličila.

"Doma ne uporabljam ličil, zakaj bi se torej naličila za pariški teden mode? Res nisem pričakovala, da bo to kdo opazil, a sem vesela, da je to postalo pozitivno sporočilo," je zvezdnica, ki je s potezo navdušila in na spletu prejela veliko podpore, povedala v intervjuju za revijo People.