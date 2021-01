Pamela Anderson v podporo Julianu Assangeu: Boj še ni končan!

Pamela Anderson in Julien Assange

Ob videu sončnega vzhoda je nekdanja igralka in Playboyeva zajčica zapisala: "Poseben sončni vzhod za mojega dragega prijatelja Juliana Assangea, ki ne bo izročen ZDA. Ostanite prisotni, boj še ni končan. A v trenutku, polnem upanja, vdihnem in si samo predstavljam, kako Julian (pod masko) na sodišču zadiha." Dodala je ključnike 'človekove pravice', 'svoboda govora' ter 'oprostite Assangea'.

V ponedeljek, 4. januarja, je britanski sodnik zavrnil prošnjo za izročitev Assangea Združenim državam Amerike. Presodil je, da Juliana zaradi njegovega duševnega zdravja in nagnjenja k samomorilnosti ni mogoče zakonito izročiti. Assangeu očitajo vohunjenje in objavo več tisoč tajnih dokumentov. Če bi Assangea v ZDA spoznali za krivega, mu grozi 175 let zapora.