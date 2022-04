Pamela Anderson v vlogi Roxie Hart navdušila na Broadwayu

Pamela se je v nabito polnem teatru Ambassador do potankosti približala duhu Roxie Hart; vloga naj bi ji bila pisana na kožo. Producenta Frana in Barryja Weisslerja , ki igralke za to vlogo izbirata zelo pazljivo, je Andersonova navdušila tudi s svojim smislom za humor. Prepričala je tudi občinstvo, ki se je med predstavo glasno nasmejalo in ji namenilo številne vmesne aplavze.

Produkcija Chicaga , ki slavi četrt stoletja obstoja, je zvezdnici ponudila priložnost, ki jo je ta odlično izkoristila. Prisotni so jo namreč po koncu predstave nagradili z evforičnim aplavzom, ki ga po besedah poznavalcev prejme le malokdo. Mamo sta pod odrom spremljala tudi ponosna sinova, Dylan Jagger in Brandon Thomas Lee.

Nekdanja zvezdnica serije Obalna straža med nastopom v solo izvedbi zapoje skladbe Funny Honey, Roxie in Me and My Baby. Kritiki so ocenili, da je vokalno zanimiva, čutna in točna, njena spogledljivost pa spominja na legendarno Marilyn Monroe. Zaključna točka, ples ob skladbi Hot Honey Rag, ki je v preteklosti zaživel v filmu Chicago, nagrajenem z oskarjem, in sicer v izvedbi Catherine Zeta-Jones in Renée Zellweger, je prikazala tudi igralkine akrobatske sposobnosti. Precizno delo nog in premet, ki je zaokrožil plesno-pevsko predstavo, sta prepričala prisotne.

Sledile so stoječe ovacije, te pa predstava, ki šteje 25 let, le redko doživi. Prisotni so po predstavi navdušeni nizali vtise, po njihovih besedah naj bi bilo v dvorani čutiti posebno naelektreno vzdušje, ki izvira iz naklonjenosti ikoni devetdesetih, to pa je igralka radodarno vračala vsem navzočim v teatru.