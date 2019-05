Pamela Anderson v zaporu obiskala Assangea: Nedolžen je

Ameriška igralka in nekdanja Playboyjeva zajčica Pamela Anderson je v zadnjem času precej aktivna na družbenih omrežjih, kjer opozarja na podnebne spremembe ter izraža svoje strinjanje oziroma nestrinjanje z odločitvami svetovnih političnih voditeljev. Zato morda ne preseneča novica, da je v londonskem zaporu Belmarsh pred kratkim obiskala ustanovitelja WikiLeaksa, Juliana Assangea . Slednji je bil zaradi svoje domnevne povezave pri objavi tajnih diplomatskih depeš State Departmenta in dokumentov Pentagona kot tudi kršitev določil pogojnega izpusta v zvezi z obtožbami posilstva na Švedskem (leta 2012) 1. maja letos na londonskem sodišču obsojen na 50 tednov zaporne kazni.

Izjavo je nadaljevala z besedami, da je bil obtoženec že pred časom odrezan od vsega, kar ima rad: WikiLeaksa, svojih otrok, družine in da že dlje časa nima dostopa do nikakršnih informacij: ''Je dober človek in neverjetna oseba. Rada ga imam in ne morem si niti predstavljati, kaj vse je moral prestati do sedaj.'' Pamela je Assangea obiskala že nekajkrat, kar je bilo pospremljeno tudi z govoricami, da se med njima plete več, kot zgolj prijateljstvo.