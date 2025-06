Pamela Anderson: Vedno sem bila upornica

Hollywoodska zvezdnica Pamela Anderson je dejala, da želi izzvati lepotne norme in meni, da je uporaba umetne inteligence in filtrov na fotografijah privedla do tega, da so ljudje postali dolgočasni. Igralka je dejala, da čuti "svobodo", ko hodi po rdeči preprogi brez ličil. "Mislim, da ljudje s tehnologijo umetne inteligence in filtri postajajo nekako dolgočasni. Želim izzvati lepotne norme. Vedno sem bila upornica," je povedala za Harper's Bazaar in dodala: "Svoboda je vedeti, da lahko hodiš po rdeči preprogi brez kančka ličil. Mislim, zakaj ne bi mogla tudi jaz? Moški to počnejo ves čas."