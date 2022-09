Pamela Anderson zbudila nostalgijo devetdesetih v novih fotografijah

55-letna igralka je v novih fotografijah za kampanjo Heaven Marca Jacobsa zasijala v modi, ki so jo navdihnila devetdeseta. Na fotografiji Pamela zapeljivo leži na velikem oranžnem cvetu, oblečena v belo pleteno obleko, ki so jo kombinirali z belimi rokavicami in prozornimi visokimi petami, v rokah pa drži vijolično torbico. Za dodan glamur je uporabila svoj dobro znani slog, ki ga je pogosto pokazala že v priljubljeni seriji Obalna straža – svetli razmršeni lasje, zadimljen videz oči, našobljene ustnice in ikonične tanke obrvi. Na drugem posnetku je igralka oblečena v sivo majico brez rokavov, kombinirano z nagubanim krilom enake barve in belimi naborki, pozira pa na posteljnini, ki jo krasi cvetje. Znamka se je za jesensko kolekcijo, Heaven by Marc Jacobs, odločila kombinirati stil nostalgije devetdesetih, modo in umetnost, v kampanji pa se bosta zvezdnici pridružili še pevka Doja Cat in igralec Kyle Maclachlan.