Pamela Anderson znova pred oltar: zvestobo obljubila svojemu varnostniku

Poročni obred, ki je potekal na dvorišču njenega doma, je bil precej skromen, saj ni bilo družic, niti družinskih članov ali prijateljev, prisotna sta bila le lokalni župnik in priča.

"Poročila sem se na posestvu, ki sem ga pred 25 leti kupila od starih staršev, tu so se poročili moji starši in še vedno so skupaj …" je nevesta povedala za Daily Mail .

Pamela Anderson se je že petič sprehodila do oltarja. Tokrat je ljubezen našla kar pri svojem varnostniku Danu Hayhurstu , s katerim sta v zakon skočila na božični večer lani. Zasebna poročna slovesnost je potekala na igralkinem domu na Vancouvrovem otoku v Kanadi.

53-letna igralka pravi, da sta se z Danom zaljubila lani spomladi med pandemijo covida-19 v karanteni, ko sta bila skupaj 24 ur na dan in 7 dni v tednu, med božičnimi prazniki pa sta si izmenjala poročne zaobljube. Ko se zaljubiš in poročiš med pandemijo in lockdownom, je težko povabiti veliko ljudi. Pamela je za tuje medije povedala še, da sta dobila blagoslov svojih družin, prav tako pa njuno zvezo odobravajo njuni prijatelji.

Novica o poroki je v javnost prišla manj kot leto dni po tem, ko naj bi Pamela v zakonu zJonom Petersonom zdržala komaj 12 dni. Zvezdnica je v intervjuju za The New York Times to poroko pozneje zanikala: "Nisem bila poročena. Ne … Sem romantična. Mislim, da sem lahka tarča."

Pamela ima veliko izkušenj z zakonskimi zvezami. Pred tem je bila dvakrat poročena z Rickom Solomonom, enkrat leta 2007 in drugič 2013. Leta 2006 je pred oltar stopila sKidom Rockom in se od njega še istega leta ločila. Prvič pa si je poročne zaobljube izmenjala s Tommyjem Leejemleta 1995, s katerim ima dva sinova Brandona in Dylana. Par je v zakonu zdržal tri leta.