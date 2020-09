Pamela se je po 12 dneh zakona ločila, zdaj ljubi svojega varnostnika

53-letna Pamela Anderson, nekdanja Playboyjeva zajčica in zvezdnica televizijske serije Obalna straža, je v razmerju s svojim telesnim stražarjem Danom Hayhurstom, poročajo številni tudi mediji.

"Par je skupaj že nekaj časa in Pamela je presrečna," je povedal vir in dodal, "Spomladi sta bila skupaj med pandemijo koronavirusa. Pomaga ji urediti njen dom v Vancouvru." Dan skrbi za Pamelino varnost zadnji dve leti, a zdaj so med njima preskočile iskrice ljubezni.

Pamela in njen zadnji mož Jon Peters, s katerim sta se razšla na začetku leta, sta bila v preteklosti že intimna, in sicer med letoma 1989 in 1991, prav tako sta oba petič stopila pred oltar. Pamela je bila tako poročena že s Tommyjem Leejem, s katerim ima dva sinova, 23-letnega Brandona in 22-letnega Dylana, Kidom Rockom in kar dvakrat z Rickom Salomonom. Jon je bil predvsem znan tudi zaradi ljubezenske zveze z igralko in pevko Barbro Streisand.

Pamela je zaslovela z vlogo reševalke iz vode CJ Parker v seriji Obalna straža, v kateri je igrala od leta 1992 do 1997. Na družabnih omrežjih Pamela pogosto deli gole črno-bele fotografije in se spominja preteklih vlog. Že nekaj let se zavzema za pravice živali in nasprotuje, da ljudje nosijo oblačila, katerih glavna sestava je živalskega izvora. Poleg tega se je obrnila na luksuzno italijansko modno hišo Prada in jo prosila, da iz svojih kolekcij odstrani krzno.