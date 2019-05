Panika za Mel B pred začetkom turneje

43-letno pevko Melanie Brown, Mel B iz Spice Girls, je samo nekaj dni pred začetkom njihove napovedane turneje prišla v londonsko bolnišnico Moorfields Eye, kjer je osebju povedala, da "popolnoma slepa" in da "nič ne vidi", saj je izgubila vid na desno oko, je poročal tabloid The Sun.

Brownova je sicer imela že prej težave z levim očesom zaradi ponesrečene laserske operacije pred 20 leti. "Mel je v slabem stanju, ostale članice in menedžerji so v skrbeh. Prišla je besna, kričala je, da nič ne vidi, asistenka jo je držala za roko. Nihče ni vedel, kaj točno se je dogajalo, a imela je zelo hitro in zelo dobro zdravljenje," so poročali viri pri omenjenem časopisu.

Zaenkrat ni jasno, ali bodo te težave vplivale na potek turneje, vse pa naj bi imelo povezavo z njeno že omenjeno operacijo oči pred destletji. Kasneje so jo napotili v bolnišnico Luton and Dunstable, na oddelek oftalmologije. A očitno bo z njo vse v redu, saj je njena predstavnica dejala, da je"situacija pod nadzorom" in da se pevka "veseli turneje".