Paparaci potrdili, da je zvezdnik Igre prestolov dobil prvega otroka

Novopečena starša so z dojenčkom na ulicah Londona ujeli tamkajšnji paparaci. Z najnovejšo fotografijo so potrdili, da sta Kit Harington in Rose Leslie postala starša. Zvezdnika sta se spoznala na snemanju priljubljene serije Igra prestolov.

Britanski igralec Kit Harington in njegova partnerica, prav tako igralka, Rose Leslie sta prvič postala starša. Vesele novice sicer nista delila ne z mediji ne s svojimi oboževalci na katerem od družbenih omrežij, so jo pa potrdili paparaci, ki so zaljubljenca z dojenčkom ujeli med sprehodom.

Kitov tiskovni predstavnik je veselo novico kasneje potrdil za E! News in pristavil, da sta igralca postala starša malemu dečku."Kit in Rose sta izjemno srečna," je še dodal, a kaj več ni povedal, zato sta datum rojstva in dojenčkovo ime zaenkrat še vedno neznanka. Rose je sicer novico, da je noseča, razkrila lani septembra v intervjuju za revijo Make, a tudi takrat se je odločila, da bo podrobnosti svoje nosečnosti ohranila zase. Je pa povedala, da z možem izjemno uživata med karanteno, ki sta jo preživljala na Škotskem."Velik privilegij je biti obkrožen z naravo, s ptičjim petjem in ostalimi živalmi, ki so najine sosede. Tako zelo je spokojno."

icon-expand Kit Harington in Rose Leslie FOTO: AP

Kit in Rose sta se sicer spoznala na snemanju serijeIgra prestolov, v kateri je on igral Jona Snowa, ona pa njegovo večno ljubezen, divjakinjo Ygritte. Ko je še v času snemanja serije Kit spregovoril o njuni ljubezni, je oboževalke navdušil s svojimi romantičnimi izjavami. "Mislim, poglejte. Noro mi je bila všeč, počasi sem se zaljubljal vanjo in verjemite, lahko bi bila najslabša igralka na svetu in jaz tega ne bi videl. A seveda je očitno, da je izjemna igralka in da je z njo zelo lahko sodelovati," je pred leti povedal Kit, ki se je leta 2018 s svojo ljubeznijo tudi poročil.

icon-expand Rose in Kit sta se poročila leta 2018. FOTO: Profimedia