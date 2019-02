Paparaci pred bolnišnico ujeli Buraka in njegovo visoko nosečo ženo

Bodoča starša Burak Özçivit in Fahriye Evcen sta se v začetku februarja mudila na počitnicah, ki so se končale s prehladom noseče Fahriye, ki je zaradi povišane vročine in po pregledu morala ostati na opazovanju.

Tokrat so slavna turška zakonca opazili pred bolnišnico, ko sta šla na enega rednih pregledov. 32-letna igralka se zdaj dobro počuti in je že v tretjem trimesečju nosečnosti.