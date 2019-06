Paparaci ujeli Britney, ona se brani: Fotografije so lažne in obdelane

''Veliko oboževalcev v današnjem svetu ves čas kritizira ljudi in jih obtožuje, da njihove fotografije in videi niso pravočasno objavljeni in da so ponarejeni. Nihče pa nikoli ne vpraša, ali so fotografije paparacev lažne? In, ali paparaci obdelujejo fotografije? Ali so novice resnične? Gre za teorijo zarote, ki me pravzaprav zanima,'' se je oglasila Britney, ki je nadaljevala:

''Včeraj sem šla plavati in sem (na fotografijah) videti, kot da bi imela 18 kilogramov več, kot jih imam danes. Tako sem videti ta hip in sem suha kot prekla. Vi mi povejte, kaj je resnično.''