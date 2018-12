Paparaci ujeli Pippo in njeno družino

35-letna Pippa Middleton, mlajša sestra Kate Middleton, in njen mož, 43-letni nekdanji dirkač in poslovnež James Matthews, sta, odkar sta postala starša, še bolj zanimiva za paparace. Ti so slavno tričlansko družinico tokrat ujeli med sprehodom, kjer sta jim nevšečnosti povzročala slabo vreme in dež. Na sprehodu pa niso bili sami, ampak so s seboj vzeli tudi hišnega ljubljenčka. Medtem ko je Pippa v rokah držala vrečko in dežnik, je njen srčni izbranec ob njej vozil otroški voziček in imel na povodcu psa.

Spomnimo, da sta novopečena starša Pippa in James sina poimenovala Arthur Michael William, pri izbiri imena pa sta se poklonila tako kraljevi družini kot Jamesovemu pokojnemu bratu. Arthur je namreč srednje ime princa Charlesa, princa Louisa in princa Williama. Z imenom pa se je par poklonil tudi Jamesovemu pokojnemu bratu Michaelu, ki je leta 1999 pri 22 letih umrl na vrhu Mount Everesta. Jamesov mlajši brat Spencer je za svojega sina prav tako izbral isto srednje ime – Michael. Tako pa je ime tudi Pippinemu očetu.