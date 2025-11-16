Papež je v Vatikanu gostil filmske zvezde: v dar prejel posebno darilo

Papež je na prvem tovrstnem srečanju izrazil močno podporo globalni filmski industriji in izrazil zaskrbljenost zaradi vse manjšega obiska kinematografov. Posvaril je tudi pred njihovim zapiranjem in jih označil za 'utripajoča srca skupnosti'. "Kar nekaj ljudi pravi, da sta kinematografsko ustvarjanje in izkušnja v nevarnosti. Pozivam institucije, naj se ne vdajo, temveč sodelujejo pri potrjevanju družbene in kulturne vrednosti te dejavnosti, " je dejal.

Svoje goste je nagovoril v italijanščini in pri tem spregovoril o moči filma, ki da lahko tako zabava kot izobražuje. Obenem pa je filmske ustvarjalce po poročanju britanskega BBC pozval, naj ne bežijo od tega, kar je označil za "rane sveta".

"Nasilje, revščina, izgon, osamljenost, zasvojenost in pozabljene vojne so teme, ki jih je treba priznati in o njih govoriti," je dejal papež in dodal: "Dober film ne izrablja bolečine, temveč jo priznava in raziskuje. To so počeli vsi veliki režiserji."

Med povabljenci je bil tudi priljubljeni režiser Spike Lee, ki je znan kot velik ljubitelj košarke. V Chicagu rojenemu papežu je podaril majico kluba New York Knicks s številko 14 in imenom Papež Leon.

Med povabljenimi so bili med drugim tudi Albert Serra, Marco Bellocchio, Emir Kusturica, George Miller, Gaspar Noe, Gus van Sant in Laura Citarella. Ni jasno, kako je bil seznam povabljenih sestavljen, se pa nihče od prisotnih režiserjev ni znašel na ta teden objavljenem seznamu najljubših filmov ameriškega papeža.