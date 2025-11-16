Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Papež je v Vatikanu gostil filmske zvezde: v dar prejel posebno darilo

Vatikan, 16. 11. 2025 10.26 | Posodobljeno pred 43 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , E.K.
Komentarji
2

Papež Leon XIV. je v Vatikanu na avdienci gostil številne filmske zvezde, pri čemer je zbrane igralce in režiserje, med katerimi so bili Cate Blanchett, Viggo Mortensen, Monica Bellucci in Spike Lee, pozval, naj nadaljujejo svoje delo "romarjev domišljije" in s tem pripomorejo k prinašanju upanja, poročajo tuje tiskovne agencije.

Papež je na prvem tovrstnem srečanju izrazil močno podporo globalni filmski industriji in izrazil zaskrbljenost zaradi vse manjšega obiska kinematografov. Posvaril je tudi pred njihovim zapiranjem in jih označil za 'utripajoča srca skupnosti'. "Kar nekaj ljudi pravi, da sta kinematografsko ustvarjanje in izkušnja v nevarnosti. Pozivam institucije, naj se ne vdajo, temveč sodelujejo pri potrjevanju družbene in kulturne vrednosti te dejavnosti," je dejal.

Svoje goste je nagovoril v italijanščini in pri tem spregovoril o moči filma, ki da lahko tako zabava kot izobražuje. Obenem pa je filmske ustvarjalce po poročanju britanskega BBC pozval, naj ne bežijo od tega, kar je označil za "rane sveta".

"Nasilje, revščina, izgon, osamljenost, zasvojenost in pozabljene vojne so teme, ki jih je treba priznati in o njih govoriti," je dejal papež in dodal: "Dober film ne izrablja bolečine, temveč jo priznava in raziskuje. To so počeli vsi veliki režiserji."

Med povabljenci je bil tudi priljubljeni režiser Spike Lee, ki je znan kot velik ljubitelj košarke. V Chicagu rojenemu papežu je podaril majico kluba New York Knicks s številko 14 in imenom Papež Leon.

Med povabljenimi so bili med drugim tudi Albert Serra, Marco Bellocchio, Emir Kusturica, George Miller, Gaspar Noe, Gus van Sant in Laura Citarella. Ni jasno, kako je bil seznam povabljenih sestavljen, se pa nihče od prisotnih režiserjev ni znašel na ta teden objavljenem seznamu najljubših filmov ameriškega papeža.

Preberi še Kateri so papeževi najljubši filmi?

Kot je razkril Vatikan, so med njimi klasika iz 60. let Moje pesmi, moje sanje, ameriški fantazijski film Čudovito življenje in dobitnik številnih nagrad, film Življenje je lepo italijanskega režiserja Roberta Benignija.

Po uvodnem nagovoru je nato Leon XIV. posebej pozdravil vse člane avdience, na čelu z Blanchett. "Pozval nas je, naj se vrnemo k svojemu delu in navdihujemo ljudi," je Blanchett pozneje po poročanju BBC povedala novinarjem.

Papež Leon XIV. evidenca film igralci vatikan
Naslednji članek

Srbska pevka gradi vilo za 430.000 evrov, v katero se še vedno ne more vseliti

SORODNI ČLANKI

Kateri so papeževi najljubši filmi?

Primer Rupnik: papež Leon XIV. upa na 'jasnost in pravico'

Kralj Karel III. prvič po razkolu molil s papežem

Papež razglasil sedem novih svetnikov, med njimi tudi satanistični duhovnik

Papež poziva ameriške škofe k enotnosti pri obrambi pravic migrantov

Papež Leon XIV. razburil Belo hišo

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
presnet
16. 11. 2025 11.06
+1
Te zvezde se slačijo in počnejo nekrščanske prizore za miljone, on jih pa spodbuja. Torej je krščanska vera prešla v pop vero.
ODGOVORI
1 0
EU Dig. Cenzura
16. 11. 2025 10.46
+1
Sekta
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330