Papež Leon XIV. gostil botro punka Patti Smith

Glasbenica Patti Smith je prek umetniškega projekta stkala posebno vez z Vatikanom. Ob prvi obletnici izvolitve Roberta Francisa Prevosta za papeža je maja letos odprla paviljon Svetega sedeža na beneškem umetniškem bienalu. Skupaj s Soundwalk Collective je takrat imela zvočni performans, zasnovan kot oblika glasbene molitve, poroča nemška tiskovna agencija dpa .

Glasbenica je leta 1974 s Patti Smith Group posnela svoj prvi singel Hey Joe / Piss Factory. Skupina je velik preboj dosegla leta 1975 z albumom Horses, ki je združeval punk rock in recitirano poezijo. Poleg glasbenega ustvarjanja se glasbenica Smith ukvarja tudi s poezijo, fotografijo in vizualno umetnostjo. Znano je, da je glasbenica tudi velika ljubiteljica poezije Srečka Kosovela.

Lani se je ob obletnici albuma Horses odpravila na razprodano svetovno turnejo. V Italiji so vstopnice po začetku prodaje pošle v le nekaj urah. Letos se je ob praznovanju svojega 80. rojstnega dne vrnila v Italijo. Med drugim je pred dnevi nastopila v rimskem Circus Maximus. Patti Smith se je v Chicagu rodila 30. decembra 1946, papež Leon XIV. pa 14. septembra 1955.