Papež Leon XIV. gostil botro punka Patti Smith

Glasbenica Patti Smith je prek umetniškega projekta stkala posebno vez z Vatikanom. Ob prvi obletnici izvolitve Roberta Francisa Prevosta za papeža je maja letos odprla paviljon Svetega sedeža na beneškem umetniškem bienalu. Skupaj s Soundwalk Collective je takrat imela zvočni performans, zasnovan kot oblika glasbene molitve, poroča nemška tiskovna agencija dpa.
Glasbenica je leta 1974 s Patti Smith Group posnela svoj prvi singel Hey Joe / Piss Factory. Skupina je velik preboj dosegla leta 1975 z albumom Horses, ki je združeval punk rock in recitirano poezijo. Poleg glasbenega ustvarjanja se glasbenica Smith ukvarja tudi s poezijo, fotografijo in vizualno umetnostjo. Znano je, da je glasbenica tudi velika ljubiteljica poezije Srečka Kosovela.
Lani se je ob obletnici albuma Horses odpravila na razprodano svetovno turnejo. V Italiji so vstopnice po začetku prodaje pošle v le nekaj urah. Letos se je ob praznovanju svojega 80. rojstnega dne vrnila v Italijo. Med drugim je pred dnevi nastopila v rimskem Circus Maximus. Patti Smith se je v Chicagu rodila 30. decembra 1946, papež Leon XIV. pa 14. septembra 1955.
Beneški bienale (La Biennale di Venezia) je ena najstarejših in najprestižnejših mednarodnih kulturnih in umetniških prireditev na svetu. Ustanovljen je bil leta 1895 in se odvija vsaki dve leti v Benetkah. Dogodek vključuje različne sekcije, kot so umetnost, arhitektura, film, glasba in ples, ter služi kot globalna platforma za predstavitev sodobnih umetniških dosežkov in nacionalnih paviljonov držav iz vsega sveta.
Srečko Kosovel (1904–1926) je bil eden najpomembnejših slovenskih pesnikov, predstavnik ekspresionizma in konstruktivizma. Kljub svojemu izjemno kratkemu življenju je ustvaril bogat opus, ki sega od liričnih, intimnih pesmi o Krasu do družbenokritičnih in avantgardnih zapisov, znanih kot 'konsi'. Njegova poezija je znana po svoji globoki čustvenosti, vizionarstvu in inovativnem pesniškem jeziku, ki ga še danes preučujejo in prevajajo po vsem svetu.
Punk rock je nastal sredi 70. let 20. stoletja kot glasbeni in kulturni upor proti prevladujočim glasbenim trendom tistega časa. Zanj so značilni hitri ritmi, preproste glasbene strukture, surov zvok in besedila, ki pogosto izražajo družbeno kritiko, nihilizem ali željo po individualni svobodi. Poleg glasbe je punk vplival tudi na modo, umetnost in politično aktivnost, saj je spodbujal načelo 'naredi sam' (DIY), ki je mladim omogočilo ustvarjanje brez odvisnosti od velikih glasbenih založb.
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