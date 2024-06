Papež se je pred pred odhodom na G7 šalil s svetovno znanimi komiki

"Namesto svojega govora bom naredil to," je dejal smejoči se 87-letni papež, ki si je ob tem dal palec v ušesa in mahal s prsti v sobi, kjer ga je z bučnim aplavzom sprejelo več kot 100 komikov iz 15 držav.

Med udeleženci avdience so bili med drugim ameriški komiki Whoopi Goldberg, Julia Louis-Dreyfus in Chris Rock, italijanski Silvio Orlando in britanski Stephen Merchant. Le nekaj sekund pred prihodom papeža je zbrane ravno zabaval voditelj ameriške oddaje Tonight Show Jimmy Fallon.

"Potopljeni, kot smo, v številne družbene in osebne krize, imate moč, da širite vedrino in nasmeh," je Frančišek dejal komedijantom. "Ste eni redkih, ki imate sposobnost govoriti z zelo različnimi ljudmi, iz različnih generacij, okolij in kultur," je dodal.

Papež se je po avdienci odpravil proti Apuliji, kjer se bo pridružil voditeljem skupine sedmih najbolj razvitih gospodarstev sveta (G7) na vrhu. Argentinec bo prvi papež, ki se bo udeležil vrha G7, in tam zbrane tudi nagovoril na temo etičnih dilem in umetne inteligence. Poleg tega bo imel več dvostranskih srečanj.