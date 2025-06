Papež v daljnem sorodstvu z Madonno in Bieberjem

Papež Leon XIV. ima veliko zvezdniških sorodnikov. New York Times je naredil močno razvejano družinsko drevo novega papeža in ugotovil, da je imel slednji sorodnike v Italiji, Španiji in Franciji, nekateri od njih pa so se kasneje v 17. stoletju preselili v Quebec. Potem ko so jih sledi pripeljale do Louisa Boucherja de Grandpreja , enega od njegovih daljnih kanadskih sorodnikov, je omenjeni medij ugotovil, da je 69-letnik prek njega v sorodu z Justinom Bieberjem in Madonno , ki se je rodila v quebeškem mestu Trois-Rivières.

Med drugimi znanimi osebnostmi, ki so bile prek de Grandpreja povezane s papežem, so Angelina Jolie in Hillary Clinton, pa tudi nekdanji kanadski premier Justin Trudeau, ter pokojni pisatelj Jack Kerouac.

Sveti oče se je v zgodovino zapisal kot prvi ameriški papež, da bo to njegovo poslanstvo je vedel že od otroštva. "Nekateri se igrajo šolo, nekateri vojsko, on se je igral duhovnika, mi pa smo morali hoditi k maši," je njegov brat John povedal za ABC News in dodal: "Že takrat je vedel, da to ni šala ... Gospe iz soseske so govorile, da bo postal prvi ameriški papež."