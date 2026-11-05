Papeža v njegovi rezidenci obiskal kantavtor Bob Dylan

Bob Dylan se je med turnejo po Evropi, kjer ima tudi nastope v Italiji, ustavil še pri rojaku iz Chicaga, papežu Leonu XIV. 85-letnik je na obisk v uradno papeževo rezidenco prišel oblečen v črne hlače, črni jopič, pod katerim je nosil belo srajco in kravato, na glavi pa je imel poveznjeno kapuco. Ker je deževalo, je s seboj nosil še črni dežnik. V nasprotju z njim je papež nosil belo duhovniško obleko in čepico, okoli vratu pa je nosil verižico s križem.
Kot so sporočili iz Vatikana, je bilo njuno srečanje kratko, Dylan pa je pozneje v sklopu turneje Rough and Rowdy Ways nastopil v rimski dvorani Palazzo dello Sport. Kot je znano, papež pozna nobelovčevo delo, enega od verzov iz Dylanove pesmi Go Away You Bomb pa je celo citiral v svoji knjigi.
To je že drugi Američanov obisk papeža. Prvič je vabilo, da nastopa pred Janezom Pavlom II. in približno 300.000 mladimi sprejel leta 1997 v Bologni. Takrat je zaigral štiri pesmi, med njimi zdaj že legendarno Knockin' on Heaven's Door, vmes pa papeža pozdravil s stiskom roke, izmenjala pa sta tudi nekaj besed. Papež je med pridigo nato citiral besedilo Dylanove pesmi Blowin' in the Wind.
Bob Dylan je ameriški kantavtor, pesnik in pisatelj, ki velja za enega najvplivnejših glasbenikov v zgodovini popularne glasbe. Leta 2016 je prejel Nobelovo nagrado za književnost, in sicer za ustvarjanje novih pesniških izrazov znotraj velike ameriške pesemske tradicije, kar je bilo prvič, da je to prestižno nagrado prejel glasbenik.
Rožni venec je tradicionalni molitveni pripomoček v katoliški cerkvi, sestavljen iz vrvice z vozli ali verigice z nizanimi kroglicami in križem. Uporablja se za štetje molitev, med katerimi verniki premišljujejo o skrivnostih iz življenja Jezusa Kristusa in Device Marije.
Janez Pavle II., rojen kot Karol Józef Wojtyła na Poljskem, je bil papež Katoliške cerkve od leta 1978 do svoje smrti leta 2005. Bil je prvi neitalijanski papež po več kot 450 letih in eden najbolj prepoznavnih ter vplivnih voditeljev sodobnega časa, ki je pomembno prispeval k padcu komunizma v Evropi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.