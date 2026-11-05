Papeža v njegovi rezidenci obiskal kantavtor Bob Dylan

Bob Dylan se je med turnejo po Evropi, kjer ima tudi nastope v Italiji, ustavil še pri rojaku iz Chicaga, papežu Leonu XIV. 85-letnik je na obisk v uradno papeževo rezidenco prišel oblečen v črne hlače, črni jopič, pod katerim je nosil belo srajco in kravato, na glavi pa je imel poveznjeno kapuco. Ker je deževalo, je s seboj nosil še črni dežnik. V nasprotju z njim je papež nosil belo duhovniško obleko in čepico, okoli vratu pa je nosil verižico s križem.

Bob Dylan s papežem Leonom XIV. FOTO: Profimedia

Kot so sporočili iz Vatikana, je bilo njuno srečanje kratko, Dylan pa je pozneje v sklopu turneje Rough and Rowdy Ways nastopil v rimski dvorani Palazzo dello Sport. Kot je znano, papež pozna nobelovčevo delo, enega od verzov iz Dylanove pesmi Go Away You Bomb pa je celo citiral v svoji knjigi.

Bob Dylan na obisku pri rojaku papežu Leonu XIV. FOTO: Profimedia

To je že drugi Američanov obisk papeža. Prvič je vabilo, da nastopa pred Janezom Pavlom II. in približno 300.000 mladimi sprejel leta 1997 v Bologni. Takrat je zaigral štiri pesmi, med njimi zdaj že legendarno Knockin' on Heaven's Door, vmes pa papeža pozdravil s stiskom roke, izmenjala pa sta tudi nekaj besed. Papež je med pridigo nato citiral besedilo Dylanove pesmi Blowin' in the Wind.