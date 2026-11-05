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Tuja scena

Papeža v njegovi rezidenci obiskal kantavtor Bob Dylan

Rim, 05. 11. 2026 09.50 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
K.Z.
Bob Dylan s papežem Leonom XIV.

Papež Leon XIV je v svoji rezidenci v Rimu gostil kantavtorja Boba Dylana, ki je trenutno na evropski turneji. Američana sta skupaj stopila tudi pred objektive, kjer sta presenetila s svojima zelo različnima podobama, izmenjala pa sta si tudi darili: papež glasbeniku rožni venec, nobelovec pa papežu kopijo svoje avtobiografije.

Bob Dylan se je med turnejo po Evropi, kjer ima tudi nastope v Italiji, ustavil še pri rojaku iz Chicaga, papežu Leonu XIV. 85-letnik je na obisk v uradno papeževo rezidenco prišel oblečen v črne hlače, črni jopič, pod katerim je nosil belo srajco in kravato, na glavi pa je imel poveznjeno kapuco. Ker je deževalo, je s seboj nosil še črni dežnik. V nasprotju z njim je papež nosil belo duhovniško obleko in čepico, okoli vratu pa je nosil verižico s križem.

Bob Dylan s papežem Leonom XIV.
Bob Dylan s papežem Leonom XIV.
FOTO: Profimedia

Kot so sporočili iz Vatikana, je bilo njuno srečanje kratko, Dylan pa je pozneje v sklopu turneje Rough and Rowdy Ways nastopil v rimski dvorani Palazzo dello Sport. Kot je znano, papež pozna nobelovčevo delo, enega od verzov iz Dylanove pesmi Go Away You Bomb pa je celo citiral v svoji knjigi.

Bob Dylan na obisku pri rojaku papežu Leonu XIV.
Bob Dylan na obisku pri rojaku papežu Leonu XIV.
FOTO: Profimedia

To je že drugi Američanov obisk papeža. Prvič je vabilo, da nastopa pred Janezom Pavlom II. in približno 300.000 mladimi sprejel leta 1997 v Bologni. Takrat je zaigral štiri pesmi, med njimi zdaj že legendarno Knockin' on Heaven's Door, vmes pa papeža pozdravil s stiskom roke, izmenjala pa sta tudi nekaj besed. Papež je med pridigo nato citiral besedilo Dylanove pesmi Blowin' in the Wind.

Razlagalnik

Bob Dylan je ameriški kantavtor, pesnik in pisatelj, ki velja za enega najvplivnejših glasbenikov v zgodovini popularne glasbe. Leta 2016 je prejel Nobelovo nagrado za književnost, in sicer za ustvarjanje novih pesniških izrazov znotraj velike ameriške pesemske tradicije, kar je bilo prvič, da je to prestižno nagrado prejel glasbenik.

Rožni venec je tradicionalni molitveni pripomoček v katoliški cerkvi, sestavljen iz vrvice z vozli ali verigice z nizanimi kroglicami in križem. Uporablja se za štetje molitev, med katerimi verniki premišljujejo o skrivnostih iz življenja Jezusa Kristusa in Device Marije.

Janez Pavle II., rojen kot Karol Józef Wojtyła na Poljskem, je bil papež Katoliške cerkve od leta 1978 do svoje smrti leta 2005. Bil je prvi neitalijanski papež po več kot 450 letih in eden najbolj prepoznavnih ter vplivnih voditeljev sodobnega časa, ki je pomembno prispeval k padcu komunizma v Evropi.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI4

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Uporabnik1874818
05. 11. 2026 10.52
Oblečen popolnoma neprimerno za tak obisk, razen če to ni kak šišmiš z iluminati
Odgovori
0 0
Clovek_002
05. 11. 2026 10.20
Kantavtor? :D
Odgovori
-1
0 1
Wolfman
05. 11. 2026 10.19
Bobi je tudi mnogokrat omenjen v fajlih Epsteina?
Odgovori
-1
0 1
Bebo2
05. 11. 2026 10.04
kaj je to, zgleda kot lik iz Star wars?
Odgovori
-3
0 3
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