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Papeževo letalo bo med obiskom v Franciji pilotirala pilotka

Pariz, 24. 09. 2026 19.07 pred 4 urami 1 min branja 2

Avtor:
E.K. STA
Papežev prihod v Madrid

Francoska letalska družba Air France je za notranje lete papeža Leona XIV. med skorajšnjim obiskom v Franciji izbrala pilotko Clemence Coussonneau. S tem želi po poročanju francoske tiskovne agencije AFP izpostaviti vse večjo zastopanost žensk v poklicu, ki je še vedno pretežno moški.

Papež Leon XIV. se bo na obisku v Franciji mudil od petka do ponedeljka. Družba je pilotko določila za lete z Airbusom A321 med Parizom in Lurdom v soboto, nato pa v ponedeljek med tem romarskim središčem in Metzem.

Papež Leon XIV.
Papež Leon XIV.
FOTO: AP

Clemence Coussonneau je za AFP povedala, da je bila za to pot razporejena sredi julija in da je "šlo zgolj za naključje". V letalstvo je, kot je dejala vnukinja pilota, zaljubljena že od malih nog. "Začela sem pri 15 letih v letalskem klubu. Torej letim že 35 let," je pojasnila in dodala, da se v svojem poklicu kot ženska počuti vse manj osamljeno.

Prve pilotke so pri družbi Air France sicer začele delati šele leta 1974, trenutno je po besedah Coussonneau med 5000 piloti deset odstotkov žensk. "Stvari počasi napredujejo," je dejala in spomnila, da jih je bilo pred 21 leti sedem odstotkov. Izpostavila je še, da je to več od svetovnega povprečja, ki znaša pet odstotkov.

Po deležu pilotk je sicer vodilna letalska družba Air India. Leta 2024 se je lahko pohvalila s 15-odstotnim deležem žensk med piloti in z včasih izključno ženskimi posadkami.

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Papež Leon XIV. pilotka let obisk Clemence Coussonneau

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KOMENTARJI2

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Pinokio
24. 09. 2026 21.51
Čestitke Clemenci. Naj varno opravi svoje delo.
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0 0
dark Cat
24. 09. 2026 20.05
Pilot upravlja/pilotira letalo.........vozis pa avto......salabajzerji polpismeni
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+4
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