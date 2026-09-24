Papeževo letalo bo med obiskom v Franciji vozila pilotka

Papež Leon XIV. se bo na obisku v Franciji mudil od petka do ponedeljka. Družba je pilotko določila za lete z Airbusom A321 med Parizom in Lurdom v soboto, nato pa v ponedeljek med tem romarskim središčem in Metzem.

Clemence Coussonneau je za AFP povedala, da je bila za to pot razporejena sredi julija in da je "šlo zgolj za naključje". V letalstvo je, kot je dejala vnukinja pilota, zaljubljena že od malih nog. "Začela sem pri 15 letih v letalskem klubu. Torej letim že 35 let," je pojasnila in dodala, da se v svojem poklicu kot ženska počuti vse manj osamljeno.

Prve pilotke so pri družbi Air France sicer začele delati šele leta 1974, trenutno je po besedah Coussonneau med 5000 piloti deset odstotkov žensk. "Stvari počasi napredujejo," je dejala in spomnila, da jih je bilo pred 21 leti sedem odstotkov. Izpostavila je še, da je to več od svetovnega povprečja, ki znaša pet odstotkov.

Po deležu pilotk je sicer vodilna letalska družba Air India. Leta 2024 se je lahko pohvalila s 15-odstotnim deležem žensk med piloti in z včasih izključno ženskimi posadkami.