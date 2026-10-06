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Paramount Skydance prevzel družbo Warner Bros. Discovery

New York, 06. 10. 2026 20.47 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Paramount Skydance prevzel družbo Warner Bros. Discovery

Paramount Skydance je danes zaključil prevzem družbe Warner Bros. Discovery, vreden približno 98 milijard evrov, s čimer je nastala nova globalna medijska družba Skydance. Združitev povezuje dva velika hollywoodska studia, pretočni platformi ter pomembne ameriške televizijske in informativne mreže.

Novo družbo bo kot predsednik uprave in izvršni direktor vodil David Ellison, nekdanji direktor Mattela Ynon Kreiz pa bo opravljal funkcijo soizvršnega direktorja, poroča televizija CNN. Skydance bo združil filmske in televizijske studie Paramounta in Warner Bros., pretočni storitvi Paramount+ in HBO Max ter informativni organizaciji CNN in CBS News. "Danes je zgodovinski dan ne le za Skydance, temveč za celotno našo industrijo," je izjavil Ellison in dodal, da je ambicija ustvarjanja močnega konkurenta na trgu postala resničnost.

David Ellison
David Ellison
FOTO: Profimedia

Združitev prinaša tudi pomembne spremembe v vodstvu Warner Bros. Discovery. Dosedanji izvršni direktor David Zaslav, finančni direktor Gunnar Wiedenfels ter vodji studia Warner Bros. Mike De Luca in Pam Abdy zapuščajo podjetje in ne bodo postali člani upravnega odbora Skydancea.

Na vodilnih položajih pa ostajajo med drugim vodja HBO in pretočnih storitev Casey Bloys, predsednik CNN Mark Thompson, JB Perrette, ki je pri Warner Bros. Discovery odgovoren za pretočne storitve, ter sovodji studia DC James Gunn in Peter Safran. Na položaju glavne urednice CBS News ostaja Bari Weiss, Thompson pa je v ponedeljek napovedal, da bo še naprej vodil CNN.

Posel je bil sklenjen po več mesecih pravnega spora zaradi pravil o varstvu konkurence. Zvezni sodnik v Kaliforniji je prejšnji teden potrdil dogovor med Paramountom in 12 ameriškimi zveznimi državami, ki so tožile z namenom preprečiti prevzem, s čimer je bila odpravljena zadnja večja pravna ovira za zaključek transakcije.

Države so trdile, da bo združitev še bolj povečala koncentracijo na ameriškem medijskem trgu, med drugim pri distribuciji filmov in tradicionalni kabelski televiziji. Združitev predstavlja enega največjih premikov tehnoloških podjetij v hollywoodski industriji. Nova družba Skydance želi pri tem po vzoru Silicijeve doline s tehnologijo in umetno inteligenco preoblikovati način ustvarjanja, distribucije in spremljanja zabavnih vsebin, poroča CNN.

Kreiz je v ponedeljek dejal, da želi Skydance zgraditi tehnološko najbolj zmogljivo medijsko podjetje ter s sodobno tehnološko platformo izboljšati uporabniško izkušnjo in način dela. Med novimi vodilnimi so tudi nekdanji zaposleni pri Googlu, Facebooku in podjetju Scale AI.

Vodstvo napoveduje širšo uporabo umetne inteligence, ki bi lahko filmskim ustvarjalcem pomagala uresničiti njihove zamisli. Družba namerava hkrati posodobiti tehnološko infrastrukturo svojih pretočnih storitev, med drugim HBO Maxa in Paramount+.

Združitev velik uspeh za Davida Ellisona

Združitev je velik uspeh za 43-letnega Ellisona, ki je pred dvema desetletjema ustanovil majhno hollywoodsko produkcijsko podjetje. S finančno podporo očeta Larryja Ellisona, soustanovitelja Oracla in enega najbogatejših ljudi na svetu, je avgusta 2025 prevzel nadzor nad Paramountom in kmalu zatem začel prizadevanja za prevzem Warner Bros. Discovery. Warnerjev direktor David Zaslav je njegove ponudbe večkrat zavrnil, družba pa se je sprva dogovorila z Netflixom. Ellison je nato ponudil več in posel na koncu dobil.

Skydance bo dosegel več kot 200 milijonov naročnikov pretočnih storitev po svetu, nova družba pa je že sedaj močno zadolžena. Skupni dolg znaša približno 71 milijard evrov, zato bo moralo vodstvo hitro zmanjševati stroške. Del prihrankov naj bi dosegli prav z združevanjem tehnoloških platform Paramounta in Warnerja.

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Paramount Skydance Warner Bros. Discovery filmska industrija David Ellison

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