Paris Hilton bo izdala knjigo spominov

"Hiltonova bo z javnostjo delila pravo Paris Hilton in razkrila, kako je iz svoje osebnosti razvila znamko," je dejala Thorntonova. Knjiga bo poskušala izkoristiti uspeh Simpsonove in obuditi nostalgijo po pop sceni z začetka tisočletja.

Hiltonova je leta 2004 sicer že izdala knjigo, ki je nosila naslov Confessions of an Heiress: A Tongue-in-Chic Peek Behind the Pose (Izpovedi dedinje: Modni pogled v ozadje). Knjigo je napisala v zgodnjih dvajsetih letih, njena vsebina pa je temeljila na modi, romantičnih nasvetih, odnosu s sestro Nicky in nasvetih za zvezdnike, ki so vključevali tudi tega:"Nikoli ne imej samo enega mobilnega telefona." To je bil čas, ko se je navduševala nad tiarami; nekoč je o tem povedala:"Verjemite mi, ljudje se obnašajo drugače, ko nosiš na glavi nakit."