Paris Hilton: Britney bi morala kot odrasla oseba živeti brez nadzora

Paris Hilton je izkazala podporo prijateljici Britney Spears ob izidu dokumentarnega filma o pevkinem osebnem življenju, v katerem je vključena tudi Parisina izjava. V novem podkastu je povedala, da se ji zdi nenavadno, da z Britney ravnajo kot z otrokom.

Pred kratkim je izšel dokumentarni film časopisa New York Times, v katerem so predstavili vso zgodovino Britney Spearsin pritiske, ki jih je pevka morala prenašati že od samega začetka kariere. Čeprav glasbenica ni sodelovala pri ustvarjanju filma, so ji ob premieri številni izkazali podporo in jo z besedami podpore potolažili. Njenim prijateljem in oboževalcem se je pridružila tudi nekdanja resničnostna zvezdnicaParis Hilton.

icon-expand Paris Hilton in Britney Spears FOTO: Profimedia

40-letnica je bila nekoč, predvsem leta 2006, dobra prijateljica Britney, takrat sta tudi dejali, da sta izumili selfi. Na družbenih omrežjih je večkrat izrazila podporo gibanju #FreeBritney, že lani pa je v intervjuju dejala, da bi morali odrasli živeti svoje življenje brez nadzora. V nedavni epizodi svojega podkasta This is Paris pa je svoje prepričanje znova izpostavila: "Že nekaj mesecev se nisem pogovarjala z njo. Filma si še nisem ogledala, ker sem bila preveč zaposlena. Zares mi je hudo zanjo, ker je prikupno dekle in ima veliko srce in preprosto si ne morem predstavljati, da bi mene tako nadzorovali. Kot odrasla oseba, ki vse življenje posveti ustvarjanju imperija, in da s teboj ravnajo kot z otrokom, preprosto ni pošteno."

Zvezdnica je opozorila tudi na negativno medijsko poročanje, ki velja za celotni Hollywood. "Brala sem vse te članke, ko so pisali o nas, bili so resnično okrutni, hudobni in norčevali so se iz nas. Ta teden sem veliko razmišljala o tem, ko sem prebrala vse, kar pišejo o tem filmu." Spomnimo, v dokumentarcu Framing Britney najprej predstavijo Britneyjino otroštvo, njeno bitko, da bi ji uspelo kot pevki, sodelovanje pri priljubljenem Mickey Mouse klubu in kasneje preboj na sceno. Dokumentarni film spremlja tudi pevkine najbolj zagrizene oboževalce, ki so leta 2020 nase opozorili z gibanjem #FreeBritney, ki je zavzelo vsa družbena omrežja. Oboževalci si namreč prizadevajo, da bi Britney zaživela brez skrbništva svojega očeta, ki ima nad njo popolno kontrolo. Dokumentarni film pa je želel dokazati, da se je Britneyjino trenutno stanje, ki je velikokrat center skrbi njenih najbližjih in njenih oboževalcev, stvar, ki se je razvijala dolgo let.