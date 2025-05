Paris Hilton delila posnetek, na katerem s pice briše maščobo

Resničnostna zvezdnica in vnukinja hotelskega mogula Paris Hilton je na družbenem omrežju s svojimi sledilci delila trik, s katerim si pomaga odstraniti odvečno maščobo s premastne pice. Kljub temu, da je imela 44-letna zvezdnica dober namen, pa so bili mnogi, ki so si video ogledali, nad njenim načinom zgroženi. Medtem ko bi večina ljudi pri tem preprosto uporabila prtiček, je Paris vrgla kos pice s suho salamo z zgornjo stranjo obrnjen navzdol na zgornjo stran kartonske škatle, v kateri je bila dostavljena pica, nato pa z dlanjo potapkala po njej, da se je maščoba vpila v karton.

Ko je Paris kos pice ponovno vzela v roko, je na kartonu ostal velik madež maščobe, nadev pa je ostal nedotaknjen. Nato je kos še enkrat vrgla na škatlo in ga ponovno pritisnila ob karton, da bi se znebila preostale maščobe. Zadovoljna z rezultatom, je Paris zgrabila pico in ponosno odgriznila.

'Hiltonova dedinja ni imela prtička?'

Mnogi uporabniki interneta so bili nad tem 'trikom' precej zgroženi. "Punca, škatle so umazane," je zapisala ena od uporabnic TikToka. "Na zunanji strani škatle?? Ženska, uporabi notranjost," ji je svetoval nekdo drug, tretji pa je predlagal: "Ali pa preprosto uporabi papirnato brisačo in z njo obriši maščobo."