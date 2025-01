Paris Hilton delila posnetke uničenega doma: Bolečina je neopisljiva

Paris Hilton je na svojem Instagram in TikTok profilu delila posnetke uničenega doma, ki so ga za seboj pustili požari, ki te dni pustošijo Kalifornijo. "Stojim tukaj, v prostoru, kjer je bil nekoč naš dom, in bolečina je res neopisljiva," je pod posnetek popolnoma uničene hiše ob plaži zapisala zvezdnica. "Ko sem izvedela za novico, sem bil v popolnem šoku. Nisem je mogla predelati. Toda zdaj, ko stojim tukaj in jo vidim na lastne oči, se mi zdi, kot da se mi je srce raztreščilo na milijon koščkov."

V nadaljevanju je zapisala: "Ta hiša ni bila samo kraj za življenje, tam smo sanjali, se smejali in ustvarjali lepe družinske spomine. Tam so Phoenixove (sinove, op.a.) male roke ustvarjale umetnine, ki jih bom cenila za vedno, kjer sta ljubezen in življenje napolnila vsak kotiček. Videti, da je vse spremenjeno v pepel, je uničujoče. Tega ni mogoče opisati."

Zvezdnica je poudarila, da se zaveda svojega statusa in privilegija, da to ni bil njen edini dom. "Še bolj pa se mi srce para, ker vem, da to ni samo moja zgodba. Toliko ljudi je izgubilo vse. Niso le stene in strehe, spomini so tisti, zaradi katerih so te hiše postali domovi. To so fotografije, spominki, nenadomestljivi koščki naših življenj. Pa vendar v tej bolečini vem, da imam neverjetno srečo. Moji ljubljeni, moja otročička in moji hišni ljubljenčki so na varnem. To je najpomembnejše in to hvaležnost ohranjam z vsem, kar imam."

Še enkrat se je zahvalila gasilcem, ki se neutrudno borijo, da bi hude požare omejili. Prav tako se je zahvalila vsem, ki so ji v teh težkih trenutkih poslali pozitivne misli in lepe želje. Poudarila je, da so ji prav besede spodbude dale vedeti, da je kljub vsemu "pepelu na svetu še vedno tudi veliko dobrega". Na koncu je poudarila: "Naj bo to opomnik, da držite svoje ljubljene blizu. Cenite trenutke. Življenje se lahko spremeni v trenutku in resnično pomembna je ljubezen, ki si jo delimo. Pošiljam vso svojo ljubezen vsem, ki trenutno trpijo."