Paris Hilton delila redek vpogled v življenje s prvorojencem

Resničnostna zvezdnica se je z možem Carterjem Reumom prvorojenca razveselila konec januarja. Na svet sta s pomočjo nadomestne matere pozdravila fantka Phoenixa Barrona, veselo novico pa delila na družbenem omrežju. "Vedno so bile moje sanje, da postanem mama. Vesela sem, da sva se s Carterjem našla. Navdušena sva, da sva si ustvarila družino, najini srci pokata od ljubezni do najinega fantka," je ob rojstvu sina dejala zvezdnica.

Mesec kasneje je obraz otroka prvič delila z javnostjo, ko je na Instagramu objavila družinski portret. O vzgoji sina je v istem času spregovorila v intervjuju za britansko revijo Glamour. "Obsedena sem z mojim malim angelom. Ko me pogleda v oči, se preprosto stopim. Tako priden fantek je." Pojasnila je še, zakaj se je odločila, da pred rojstvom sina javnosti ni razkrila, da sta se z možem odločila za nadomestno materinstvo. "Moje življenje je bilo tako javno, resnično sem želela, da to ostane zasebno. Seveda je bilo težko, da tega z nikomer nisva delila, ker je to tako vznemirljivo obdobje."