Paris Hilton in Lindsay Lohan zakopali bojno sekiro: Sedaj sva odrasli

Nekdanji prijateljici Paris Hilton in Lindsay Lohan sta po več letih zakopali bojno sekiro in znova vzpostavili medsebojno komunikacijo. Da sta bili znova v stiku, je razkrila Hiltonova v oddaji Watch What Happens Live, ki je oddajo obiskala skupaj s svojo mamo, Kathy Hilton. Hotelska dedinja je dejala, da je ona tista, ki je navezala stik z Lohanovo, ko ji je čestitala za zaroko.

Paris Hilton in Lindsay Lohan sta nekdanji prijateljici, ki sta vzbujali pozornost in povzročali škandale, kjer koli sta se pojavili. Paparaci so prežali na njun prihod, ko pa sta se pojavili, se je zabava šele začela. A sedaj je vse drugače. Zvezdnici, ki sta se nehali družiti že pred leti, sta odrasli, kot kaže, pa sta prerasli tudi stare osebne zamere.

icon-expand Paris Hilton in Lindsay Lohan FOTO: Profimedia

"Sedaj sva odrasli. Jaz sem se pravkar poročila, ona se je pravkar zaročila. Nisva več srednješolki in zdi se mi, da je bilo vse skupaj zelo otročje, sedaj pa je vse v redu," je povedala nasmejana 40-letna Paris. Dodala je, da je ona tista, ki je ponudila roko sprave, ko je Lohanovi novembra čestitala za zaroko z Badrom Shammasom. Hiltonova se je istega meseca poročila s poslovnežem Carterjem Reumom.

"Ko sem bila na poročnem potovanju, sem zasledila, da se je zaročila, in čestitala sem ji," je pojasnila. "In to je prebilo led," je vskočil z opazko voditelj Andy Cohen ter dodal: "To je čudovito." Nasmejana Hiltonova pa je prikimala in ga dopolnila: "Nič več slabih vibracij." Da sta z nekdanjo prijateljico zakopali bojno sekiro, je Hiltonova razkrila že decembra v eni izmed epizod podcasta This is Paris.

"Vem, da sva imeli v preteklosti nekaj nesoglasij, a sem ji želela čestitati za zaroko in ji povedati, da sem resnično vesela zanjo," je dejala o prvem koraku, ki ga je naredila nasproti nekdanji prijateljici. Resničnostna zvezdnica se je navezala na 'sveto trojico', kot je imenovala sebe, Lohanovo in Britney Spears, s katerima se je leta 2006 družila in polnila časopisne naslove. "Res sem vesela, da smo po 15 letih tukaj, ker smo. V zadnjih dveh tednih se je zgodilo toliko vsega – jaz sem se poročila, Britney se je zaročila in dobila nazaj svobodo, Lindsay se je tudi pravkar zaročila. Všeč mi je, kako drugačno je naše življenje sedaj, kako odrasle smo in da smo našle ljubezen," je povedala.