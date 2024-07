Paris Hilton in Meghan Trainor želita pomagati oboževalcem pri razhodih

Paris Hilton in Meghan Trainor sta združili moči in izdali pesem z močnim sporočilom. Zvezdnici spodbujata poslušalce, da prekinejo odnos z nekdanjimi ljubimci. "To pesem sem napisala z namenom, da jo dam posebnemu izvajalcu, in niti v najbolj norih sanjah si nisem predstavljala, da bo Paris tista ikona, ki jo bo posnela in ji dala pravico," je dejala Meghan v izjavi.

Paris Hilton in Meghan Trainor sta polni nasvetov za prebolevanje propadlih zvez. Zvezdnici sta združili moči pri novem singlu Chasin' in začeli z That's Hotline, da bi klepetali z oboževalci in okrepili sporočilo pesmi o prekinitvi komunikacije z bivšimi ljubimci. 30-letna Meghan je kot soavtorica pesem napisala že pred leti in zamisel o snemanju predstavila 43-letni Paris, potem ko je izvedela, da dela na svojem drugem albumu Infinite Icon z izvršno producentko Sio."To pesem sem napisala z namenom, da jo dam posebnemu izvajalcu, in niti v najbolj norih sanjah si nisem predstavljala, da bo Paris tista ikona, ki jo bo posnela in ji dala pravico," je dejala Meghan v izjavi.

"Meghanino pisanje mi je utrlo pot, da oživim to skladbo, ki predstavlja ljubezen do sebe in samozavest, in tako sem vesela, da sva lahko naredili duet, kot sestri sva," je dejala Paris. Chasin' je optimistična pop skladba s samozavestnim besedilom, ki spodbuja razhod s partnerjem, ki se do tebe ne vede, kot bi se moral. Skupaj z izidom pesmi je zvezdnica lansirala That's Hotline vročo linijo, ki jo oboževalci lahko pokličejo na 855-THTS-HOT, če se počutijo potrto zaradi romance. "Vroča linija, tukaj Paris, ali še vedno loviš nekdanjega? Prosim, izberite med naslednjimi možnostmi menija: pritisnite ena, da se uprete želji po pošiljanju sporočil nekdanjemu, pritisnite dve za moj vodnik za preživetje v takšni situaciji, pritisnite tri za vrnitev po razhodu in pritisnite štiri za afirmacije močne ženske," pravi Paris. Če kdo od klicateljev izbere končno možnost, se sreča s serijo vzpodbudnih sporočil podjetnice, ki medtem tudi promovira novi album.

