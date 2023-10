Paris Hilton in njenih 45 oblek za poročni dan

Hilton in Carter Reum sta usodni da dahnila 11. novembra 2021, novopečena mama pa se je razgovorila tudi o tem, zakaj je imela poročna obleka še posebej pomembno vlogo tistega usodnega novembra. Med uradnim delom je nosila štiri obleke, eno izmed njih je kreirala Galie Lahav, drugo modna oblikovalka Pamella Roland, dve pa Oscar de la Renta. "Nosila sem šest oblek na dan svoje poroke, to pa zato, ker sem izbirala med dobesedno 45," je povedala Hiltonova. "Mojo stilistko so klicali modni oblikovalci z vsega sveta. Bili so tako navdušeni nad dejstvom, da bi bili lahko del te poroke in naredili vse te neverjetne kreacije po meri."