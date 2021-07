Paris Hilton je noseča

Paris Hilton bo postala mama, je novico ekskluzivno objavil portal Page Six . Paris in njen zaročenec Carter Reum sta že v preteklosti spregovorila, da si želita skupaj ustvariti družino, zato je bilo samo vprašanje časa, kdaj se jima bo želja izpolnila. Zvezdnica je januarja ameriški televizijski voditeljici Mari Schiavocampo v intervjuju zaupala, da se je podala v postopek zunajtelesne oploditve (IVF, op. a.), saj si želi že kmalu postati mamica: "On je moj sanjski moški. Stoodstotno je on ta, ki je pravi. Pogosto se pogovarjava o načrtovanju poroke, veliko pa govoriva tudi o imenih svojih bodočih otrok."

Carter je Paris zaročil februarja na njen 40. rojstni dan: "Ko najdeš svojo sorodno dušo, tega ne veš, ampak to čutiš. Moja ljubezen in jaz sva skupaj od najinega prvega zmenka in za moj rojstni dan je poskrbel za posebno potovanje v tropske kraje. Ko sva hodila na večerjo po plaži, naju je Carter pripeljal do počitniške hišice, ki je bila okrašena s cvetjem in pokleknil pred menoj. Rekla sem da, da za vedno. Nikogar ni, s katerim bi raje preživela preostanek življenja," je kasneje na Instagramu zapisala Paris.

Zvezdnica med drugim pripravlja tudi novo resničnostno oddajo, s katero bo dokumentirala priprave na poroko z izbrancem Carterjem Reumom. Nakupovanje obleke, izbira lokacije in načrtovanje dekliščine bodo le nekateri izmed številnih dogodkov, ki jih bo zvezdnica v 13 epizodah oddaje delila z gledalci.