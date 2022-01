Paris Hilton je pripravljena na materinstvo: Biti mati je moja prioriteta

Zvezdnica se je na tri dni trajajoči poroki meseca novembra poročila s poslovnežem Carterjem Reumom , mladoporočenca pa sta si po poroki privoščila sedem tednov dolge medene tedne. "Ne vem, če bi lahko bila srečnejša, on mi pomeni vse na svetu," je o možu povedala 40-letna Paris in dodala, da je bila njuna poroka kot iz pravljice in je uresničitev njenih sanj. Razkrila je še, da Demi Lovato na slavju zapela pesem I Will Alweys Love You , svatje pa so se udeležili tudi karnevala na santamoniškem pomolu, kjer je za glasbo poskrbel DJ Diplo.

Za postopek se je odločila, ker je to edini način, kjer bi se ji zares izpolnila želja, da bi dobila dvojčka, deklico in dečka, je dejala med gostovanjem v podcastu The Trend Reporter With Mara. "S postopkom sva začela, ker v tem primeru lahko izberem dvojčka, če si tega želim," je povedala in izpostavila prijateljico Kim Kardashian, ki je prek nadomestne matere dobila dva svoja otroka, ta pa ji je tudi povedala za možnosti, ki jih ima. "Vesela sem, da je z mano delila ta nasvet in me predstavila svojemu zdravniku. Opravila sem že prve postopke in čeprav je bilo težko, sem vedela, da je vredno. Pomaga tudi to, da me partner vedno podpira in me razvaja kot princeso. To ni bilo tako hudo," je še dejala.