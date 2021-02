Paris Hilton je zaročena.

Paris Hilton je na svoj 40. rojstni dan sporočila, da jo je njen izbranecCarter Reumzaprosil za roko in da je privolila.

"Ko najdeš svojo sorodno dušo, tega ne veš, ampak to čutiš. Moja ljubezen in jaz sva skupaj od najinega prvega zmenka in za moj rojstni dan je poskrbel za posebno potovanje v tropske kraje. Ko sva hodila na večerjo po plaži, naju je Carter pripeljal do počitniške hišice, ki je bila okrašena s cvetjem in pokleknil pred menoj. Rekla sem da, da za vedno. Nikogar ni, s katerim bi raje preživela preostanek življenja," je delček zaroke delila z oboževalci na družbenih omrežjih in objavila fotografije. Kot lahko vidimo, sta bila za to priložnost oba oblečena v bela oblačila.