Paris Hilton Lindsay Lohan ponudila starševski nasvet: Uživaj vsak trenutek

Igralka Lindsay Lohan je nedavno naznanila, da bo kmalu prvič postala mama in z novico požela navdušenje med prijatelji in zvestimi sledilci. Na veselo vest se je za Access Hollywood odzvala tudi zvezdnica Paris Hilton , ki je svoji dolgoletni znanki kot novopečena mama sinu Phoenixu ponudila starševski nasvet.

"Zelo sem vesela zanjo," je Hiltonova dejala mediju in dodala: "Lepo je videti vse moje prijatelje odraščati in ustvarjati družine. Moj nasvet zanjo je, naj uživa vsak trenutek, ker so tako dragoceni." Ob tem je novinarju zaupala, da je bila v zadnjem času tudi sama deležna številnih nasvetov. "Vsi pravijo, da otroci tako hitro rastejo in da moram zato uživati v vseh malih trenutkih, ko se crkljava z najinim malim angelčkom."

Za Lohanovo in Hiltonovo je pestra zgodovina. Zvezdnici, ki sta v zadnjih letih zakopali bojno sekiro, sta se v začetku tega tisočletja večkrat znašli na naslovnicah tabloidov in se javno večkrat sprli. Hiltonova je januarja lani v pogovorni oddaji Watch What Happens Live pojasnila, da so vsi otročji spori za njima.