Paris Hilton na modni brvi kot rjavolaska

Zvezdnica Paris Hilton je na reviji modne hiše Gucci presenetila z novo podobo. Svoje prepoznavne platinasto blond lase je zamenjala za temno rjavo pričesko. 45-letnica se je po modni pisti sprehodila v rumeno-zlati obleki s poudarjenimi rokavi, črnih škornjih, krznenem plašču in z rdečo torbico. Novo pričesko je dopolnila s frufrujem.
Mati dveh otrok je sicer velika ljubiteljica italijanskega modnega giganta, pretekli mesec je na Instagramu objavila video svoje hčerke London in sina Phoenixa, oblečenih v Guccijeva oblačila, medtem ko sta skupaj preizkušala sončna očala.
Nedavno se je zvezdnica pojavila tudi na predstavitvi kolekcije med tednom mode v Milanu, kjer je nosila oblačila z monogramom znamke od glave do pet. Dan pred aktualno revijo pa je na družbenih omrežjih delila utrinke z nakupovanja v trgovini Gucci na Manhattnu.
Na reviji niso manjkali niti drugi znani obrazi. Tom Brady je debitiral na modni pisti v črnem usnjenem videzu, zaključek revije pa je pripadel supermodelu Cindy Crawford. Med obiskovalci so bili tudi Lindsay Lohan, Shawn Mendes, Mariah Carey in Kim Kardashian.
Gucci je ena najstarejših in najbolj prepoznavnih italijanskih modnih hiš, ki jo je leta 1921 v Firencah ustanovil Guccio Gucci. Podjetje je začelo kot majhna delavnica usnjenih izdelkov, danes pa velja za simbol luksuza, prestiža in vrhunske izdelave. Znan je po svojem ikoničnem logotipu z dvojnim črko G, uporabi kakovostnih materialov in vplivu na svetovne modne trende, saj uspešno združuje tradicionalno italijansko obrt s sodobnimi, drznimi oblikovalskimi pristopi.
Teden mode je pomemben dogodek v modni industriji, ki se običajno odvija dvakrat letno v svetovnih prestolnicah mode, kot so Milano, Pariz, London in New York. Med temi dogodki modni oblikovalci in luksuzne hiše predstavijo svoje najnovejše kolekcije za prihajajočo sezono. To so ključni trenutki za modne urednike, kupce, vplivneže in zvezdnike, saj tam določajo smernice, ki bodo vplivale na to, kaj se bo prodajalo in nosilo v prihodnjih mesecih.
