Paris Hilton na modni brvi kot rjavolaska

Zvezdnica Paris Hilton je na reviji modne hiše Gucci presenetila z novo podobo. Svoje prepoznavne platinasto blond lase je zamenjala za temno rjavo pričesko. 45-letnica se je po modni pisti sprehodila v rumeno-zlati obleki s poudarjenimi rokavi, črnih škornjih, krznenem plašču in z rdečo torbico. Novo pričesko je dopolnila s frufrujem.

Mati dveh otrok je sicer velika ljubiteljica italijanskega modnega giganta, pretekli mesec je na Instagramu objavila video svoje hčerke London in sina Phoenixa, oblečenih v Guccijeva oblačila, medtem ko sta skupaj preizkušala sončna očala.

Nedavno se je zvezdnica pojavila tudi na predstavitvi kolekcije med tednom mode v Milanu, kjer je nosila oblačila z monogramom znamke od glave do pet. Dan pred aktualno revijo pa je na družbenih omrežjih delila utrinke z nakupovanja v trgovini Gucci na Manhattnu.