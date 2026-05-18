Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Paris Hilton na modni brvi kot rjavolaska

New York, 18. 05. 2026 11.02 pred 45 minutami 1 min branja 2

Avtor:
E.M.
Paris Hilton

Paris Hilton je na modni reviji italijanske modne hiše Gucci povsem spremenila svojo podobo in javnost presenetila s temno rjavo pričesko. Na pisti se je predstavila v drznem modnem videzu, ki je pritegnil številne poglede. Med obiskovalci so bili tudi Lindsay Lohan, Shawn Mendes, Mariah Carey in Kim Kardashian.

Zvezdnica Paris Hilton je na reviji modne hiše Gucci presenetila z novo podobo. Svoje prepoznavne platinasto blond lase je zamenjala za temno rjavo pričesko. 45-letnica se je po modni pisti sprehodila v rumeno-zlati obleki s poudarjenimi rokavi, črnih škornjih, krznenem plašču in z rdečo torbico. Novo pričesko je dopolnila s frufrujem.

Paris Hilton kot rjavolasa.
Paris Hilton kot rjavolasa.
FOTO: Profimedia

Mati dveh otrok je sicer velika ljubiteljica italijanskega modnega giganta, pretekli mesec je na Instagramu objavila video svoje hčerke London in sina Phoenixa, oblečenih v Guccijeva oblačila, medtem ko sta skupaj preizkušala sončna očala.

Nedavno se je zvezdnica pojavila tudi na predstavitvi kolekcije med tednom mode v Milanu, kjer je nosila oblačila z monogramom znamke od glave do pet. Dan pred aktualno revijo pa je na družbenih omrežjih delila utrinke z nakupovanja v trgovini Gucci na Manhattnu.

Tom Brady
Tom Brady
FOTO: Profimedia

Na reviji niso manjkali niti drugi znani obrazi. Tom Brady je debitiral na modni pisti v črnem usnjenem videzu, zaključek revije pa je pripadel supermodelu Cindy Crawford. Med obiskovalci so bili tudi Lindsay Lohan, Shawn Mendes, Mariah Carey in Kim Kardashian.

Razlagalnik

Gucci je ena najstarejših in najbolj prepoznavnih italijanskih modnih hiš, ki jo je leta 1921 v Firencah ustanovil Guccio Gucci. Podjetje je začelo kot majhna delavnica usnjenih izdelkov, danes pa velja za simbol luksuza, prestiža in vrhunske izdelave. Znan je po svojem ikoničnem logotipu z dvojnim črko G, uporabi kakovostnih materialov in vplivu na svetovne modne trende, saj uspešno združuje tradicionalno italijansko obrt s sodobnimi, drznimi oblikovalskimi pristopi.

Teden mode je pomemben dogodek v modni industriji, ki se običajno odvija dvakrat letno v svetovnih prestolnicah mode, kot so Milano, Pariz, London in New York. Med temi dogodki modni oblikovalci in luksuzne hiše predstavijo svoje najnovejše kolekcije za prihajajočo sezono. To so ključni trenutki za modne urednike, kupce, vplivneže in zvezdnike, saj tam določajo smernice, ki bodo vplivale na to, kaj se bo prodajalo in nosilo v prihodnjih mesecih.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Paris Hilton lasje gucci modna revija

Princ Harry in Meghan bosta soproducirala film o vojni v Afganistanu

Moskisvet.com Paris Hilton v najbolj vroči izdaji doslej
24ur.com Heidi Klum blestela na modni reviji znamke Vivienne Westwood
24ur.com Pamela Anderson na pariškem Tednu mode presenetila z nenaličenim obrazom
24ur.com Kim Kardashian v Italiji z drznimi opravami požela ogromno pozornosti
Moskisvet.com Paris Hilton pri 42. letih navdušuje s telesom 20-letnice
Zadovoljna.si Na zabavo prišla v povsem strgani obleki
Zadovoljna.si Kaia Gerber s senzacionalnim videzom, ki je obnorel Hollywood
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
18. 05. 2026 11.37
dnar ma, lepo ji je
Odgovori
0 0
pingvinislo5
18. 05. 2026 11.25
a to majo vse istega kirurga?!
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Znana Slovenka prvič postala mamica
Imate enega otroka raje kot drugega?
Imate enega otroka raje kot drugega?
Ugljan z otroki: plaže, izleti in družinski oddih blizu Zadra
Ugljan z otroki: plaže, izleti in družinski oddih blizu Zadra
S to obleko je oživela legendarni videz svoje mame
S to obleko je oživela legendarni videz svoje mame
zadovoljna
Portal
To je pričeska, o kateri govori ves internet
Dnevni horoskop: Strelci se dolgočasijo, škorpijoni težko skrivajo čustva
Dnevni horoskop: Strelci se dolgočasijo, škorpijoni težko skrivajo čustva
V omari jih imajo vse, a le redke jih znajo nositi
V omari jih imajo vse, a le redke jih znajo nositi
Evrovizija 2026: nostalgija, moda in drama, ki je ne moremo ignorirati
Evrovizija 2026: nostalgija, moda in drama, ki je ne moremo ignorirati
vizita
Portal
Kožni rak se pogosto začne tako
Fluorid v zobni pasti: nevarna kemikalija ali ključna zaščita?
Fluorid v zobni pasti: nevarna kemikalija ali ključna zaščita?
Kako se je preprost bolnišnični poseg spremenil v boj za življenje
Kako se je preprost bolnišnični poseg spremenil v boj za življenje
Kdaj so bolečine v nogah nevarne
Kdaj so bolečine v nogah nevarne
cekin
Portal
Zakaj vam zmanjka denarja tudi pri solidni plači – in kako to ustaviti
5000 evrov za kovanec v vrednosti 2 evrov
5000 evrov za kovanec v vrednosti 2 evrov
Ta 'strup' je v resnici zlato: kilogram prodajo tudi za 100.000 evrov
Ta 'strup' je v resnici zlato: kilogram prodajo tudi za 100.000 evrov
70 odstotkov nižji račun za elektriko - je to sploh mogoče?
70 odstotkov nižji račun za elektriko - je to sploh mogoče?
moskisvet
Portal
Paris Hilton v najbolj vroči izdaji doslej
7 nasvetov za samozavesten nastop in učinkovitejšo komunikacijo
7 nasvetov za samozavesten nastop in učinkovitejšo komunikacijo
Humanoidni robot je pokazal, kako blizu je prihodnost iz filmov
Humanoidni robot je pokazal, kako blizu je prihodnost iz filmov
Stojan Auer žaluje: "Bila si biser mojega življenja"
Stojan Auer žaluje: "Bila si biser mojega življenja"
dominvrt
Portal
Kako razmnožiti drevo denarja iz potaknjencev
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
Vrtičkarji množično posipajo polento po vrtu: pomaga proti plevelu ali gre le za mit?
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
Kako uspešno gojiti vrtnice v loncih: deset ključnih nasvetov za bujno cvetenje
okusno
Portal
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
Sladice brez peke, ki bodo zaznamovale sezono domačih češenj
voyo
Portal
Največji ropi v zgodovini s Pierceom Brosnanom
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kmetija
Kmetija
Rocketman
Rocketman
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713