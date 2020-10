Paris Hilton organizirala shod za zaprtje šole, kjer je bila zlorabljena

Paris Hilton, ki je pred kratkim spregovorila o težkih trenutkih, ki jih je preživljala med bivanjem v internatu v Utahu. Takrat je bila stara samo 17 let, skoraj eno leto pa je preživela v strahu, ki ji je povzročal številne panične napade. V dokumentarnem filmuThis is Paris (To je Paris, op. a.) je spregovorila o travmatični izkušnji: "Od trenutka, ko sem se zbudila in do večera, so se ljudje samo drli name in me mučili.''