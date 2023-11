Paris Hilton ne more dočakati decembra: dom že okrasila z božičnimi jelkami

November gre resda že h koncu, a čez lužo so komaj pospravili mize od večerje za zahvalni dan, pa so nekateri na plan že privlekli božične okraske. Ena od tistih, ki božiča enostavno ne more dočakati, je tudi Paris Hilton, ki je svoj dom že okrasila z božično jelko. Pa ne samo z eno, ampak kar s tremi, vse tri pa so bile v več kot očitno njeni najljubši barvi – rožnati.

Mize po večerji za zahvalni dan so se ravno dobro pospravile pa je Paris Hilton iz omare že privlekla božične okraske. Zvezdnica preprosto ne more dočakati veselega decembra, do katerega nas loči le še nekaj dni, še bolj pa se veseli božiča. "Navdušena sem. Končno sem iz omare privlekla božične okraske," je slišati v videu, ki ga je objavila. 42-letnica je s svojimi sledilci na Instagram Storyju delila posnetek, s katerim je razkrila kakšno božično jelko bo imela letos. A kot se za njen sloves in navdušenje nad božičem spodobi, ena pač ne bo dovolj, zato si je Paris omislila kar tri. "Začela sem z okraševanjem svojega rožnatega drevesca," je še povedala svojim oboževalcem in razkrila, da bodo njene novoletne jelke tokrat v očitno njeni najljubši barvi - rožnati. icon-expand Paris Hilton je ljubiteljica božiča in rožnate barve. FOTO: Profimeda "Komaj čakam Božič!" je še dejala podjetnica na koncu posnetka, medtem ko se je sprehodila čez okrašeno sobo. Vmes je približala nekaj okraskov, ki že visijo na jelkah, med njimi pa so poleg pentljic in bunkic, tudi personalizirani izdelki, ki vključujejo njene najljubše slike z družinskimi člani. Na eni recimo pozira s svojo sestro Nicky, ena pa prikazuje njen poročni dan z možem Carterjem Reumom. PREBERI ŠE Presenečenje: Paris Hilton razkrila, da ima hčerko Letošnji božič bo za Paris zagotovo prav poseben, saj bo to prvi božič za njenega sinčka Phoenixa Barrona. Fantek, ki se je rodil letos konec januarja s pomočjo nadomestne matere, bo namreč prvič okusil božično vzdušje, njegova mama pa bo v čarobnosti praznikov zdaj zagotovo le še bolj uživala. Za dodatno srečo in veselje pa bo poskrbelo dejstvo, da je zvezdnica nedavno postala mamica tudi hčerki London.