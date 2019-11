Paris Hilton: Ne uporabljam botoksa in nikoli nisem šla pod nož

''Ponosna sem na dejstvo, da sem popolnoma naravna,''je v enem od preteklih intervjujev povedala ameriška zvezdnica in dedinja Paris Hilton , ki je priznala, da ne uporablja botoksa ali drugih polnil. 38-letnica, ki se ponaša z mladostnim videzom kože, je razkrila, da svojo kožo že od osmega leta neguje s kremo v vrednosti približno 150 evrov in da nikoli ni šla pod nož.

''Mama mi je vedno razlagala, kako pomembno je, da se ne izpostavljam močnemu soncu in poudarjala, da je temeljita nega kože bistvenega pomena,'' je za Mirrorpovedala Paris in dodala, da pogosto uporablja tudi izdelek iz lastne kozmetične linije, za katerega pravi:''Kdorkoli ga je uporabil, je mislil, da imam nekje skrivno zalogo eliksirja mladosti. Odličen je in res deluje.''

Pravzaprav jo je ravno obsedenost množice z mladostnim videzom kože spodbudila k ustvarjanju lastnih kozmetičnih izdelkov. V intervjuju je pojasnila, da želi ustvariti takšne izdelke, ob katerih ljudje ne bodo več potrebovali botoksa ali polnil.