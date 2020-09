Paris Hilton: Nikoli ne bom pozabila najinega prvega poljuba

" Sem najsrečnejše dekle na svetu, ker imam tebe. Odprl si mi srce v vseh ozirih, ki niso obstajali. Si najbolj posebna oseba, kar sem jih kdaj koli srečala. Moje življenje si spremenil na toliko načinov. Nikoli si nisem mislila, da je mogoče čutiti toliko ljubezni do nekoga. Nikoli ne bom pozabila najinega prvega poljuba. Ko sva skupaj, se mi zdi, da sva v nekem svojem svetu in vse okrog naju izgine ter ostaneva samo jaz in ti. Ti si vse, o čemer sem sanjala, in si zame popoln v vseh pogledih, " je svoj zapis začela 39-letna bogata dedinja, ki ne skriva, da je srečno zaljubljena. V nadaljevanju je svojemu izbrancu dejala, da se veseli njune skupne poti.

"Pokazal si mi, kaj je prava ljubezen, bil si tisti manjkajoči del sestavljanke. Hvala, ker si najboljši, najbolj zvest človek v mojem življenju in ker me podpiraš. Hvala, ker si moje srce napolnil s toliko ljubezni. Drug drugega izpopolnjujeva. Midva sva eno. Popolnoma se ujameva. Ti si oboje, moj fant in najboljši prijatelj v enem, in sploh ne morem izraziti, kako hvaležna sem zate. Tako zelo te ljubim in zelo se veselim najine skupne prihodnosti!" Bodo kmalu zadoneli poročni zvonovi? Zvezdnica je v daljšem zapisu svojemu dragemu čestitala za obletnico, eden od njenih oboževalcev pa jo je malo spodbodel in ji v komentar zapisal, če obletnico praznujeta vsak mesec. 39-letnica je namreč podobno storila že prejšnji mesec, 30. avgusta, ko je objavila njuno črno-belo fotografijo in ob tem zapisala, da obeležujeta obletnico.