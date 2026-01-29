Paris Hilton o borbi z ADHD: To je moja supermoč

Priljubljena zvezdnica Paris Hilton je v nedavnem intervjuju spregovorila o svoji bitki z motnjo ADHD (nevrološka motnja, ki vpliva na pozornost, impulzivnost in hiperaktivnost) in razkrila, da je zaradi nje pretirano čustvena. A tega nikakor ne jemlje kot slabost, temveč ravno nasprotno: kot svojo prednost.
"Vsaka negativna misel – recimo, da je nekdo morda nesramen do mene, povzroči v meni občutek stvarne, otipljive fizične bolečine," je pojasnila 44-letna Hilton.
K temu je Paris dodala, da ti občutki niso resnični, ampak jih dojema kot demona v svoji glavi, ki ji govori negativne stvari o njej. Spregovorila je tudi o otroštvu in odraščanju, ki so ju prav tako zaznamovali simptomi te motnje, a takrat še ni vedela, za kaj gre. ADHD je bil v njenem otroštvu pogosto povezan izključno s fanti, zaradi česar se je počutila zmedeno in nerazumljeno.
"V šoli mi je bilo zelo težko. Ne glede na to, koliko sem se učila, se nisem mogla ničesar spomniti. Nenehno sem padala na izpitih, bila kaznovana in sem se znašla v težavah," se je spominjala zvezdnica. Posebej je izpostavila stanje, znano kot Rejection Sensitive Dysphoria (RSD), izraz, ki opisuje intenzivno čustveno bolečino zaradi občutka zavrnitve ali kritike. Hiltonova je to stanje opisala kot skoraj hudobijo v svoji glavi, ki včasih ustvarja zelo močne negativne misli in notranji monolog, ki ga težko obvladuje.
Zahvaljujoč dolgoletnemu izobraževanju o ADHD in RSD, je poudarila, da zdaj v takšnih trenutkih lažje prepozna, kaj se ji dogaja.
"Zdaj vem, da to ni resnično. Gre le za aktivirano RSD. To, kar se mi dogaja, vidim kot supermoč. Brez tega ne bi bila podjetnica, kakršna sem, daje mi spodbudo in me vedno sili, da gledam v prihodnost," je zaključila.
Diagnoza in življenje po njej
Paris Hilton je bila uradno diagnosticirana z ADHD šele v poznih dvajsetih letih, kar je po njenih besedah razložilo dolgoletne izzive, s katerimi se je soočala že v otroštvu in mladosti.
Svoje spoznanje je začela deliti tudi z javnostjo, da bi dvignila zavest o ADHD in RSD ter pomagala drugim, ki se s tem soočajo, še posebej tistim, ki še nimajo odgovora ali podpore. Poudarja, da ADHD ni le "motnja pozornosti", temveč način delovanja možganov, ki lahko prinese tako izzive kot prednosti.
